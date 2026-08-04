Godinama ih prate tračevi o razvodu, no Barack i Michelle Obama i dalje su mnogima uzor

Iako je prošlo već neko vrijeme otkako su otišli iz Bijele kuće, bivši američki predsjednik Barack Obama i njegova supruga Michelle i danas su jedan od najpoznatijih parova na svijetu. Barack Obama danas slavi 65. rođendan, a prije nekoliko mjeseci su se on i supruga su u ekskluzivnom intervjuu za časopis People prisjetili svojih početaka, zajedničkog odrastanja, izazova koje su prošli te ljubavi koja ih je pratila od studentskih dana do života u Bijeloj kući.

Obama je priznao kako je vrlo rano znao da je Michelle žena s kojom želi provesti život.

- Gotovo odmah sam shvatio da je riječ o jedinstvenoj osobi, ženi iznimnog karaktera, integriteta, inteligencije i vrijednosti koja me učinila boljim čovjekom. Samo to što sam bio uz nju činilo me boljim, a tako je i danas. Znao sam da će našoj djeci pružiti čvrste temelje za život, i upravo se to dogodilo - rekao je bivši američki predsjednik. U svom duhovitom stilu dodao je kako ne zna je li njihov odnos uvijek bio skroz ravnopravan, ali da je on iz njega zasigurno izvukao više.

- Meni se sve to jako dobro isplatilo. Dobio sam više nego što sam dao. Za Michelle je to vjerojatno ipak bilo nešto složenije - našalio se.

FILE PHOTO: Former U.S. President Obama and first lady Michelle Obama acknowledge guests during portraits unveiling at the Smithsonianâs National Portrait Gallery in Washington | Foto: JIM BOURG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Iako Michelle Robinson u početku nije bila oduševljena idejom da izađe sa svojim mlađim kolegom iz odvjetničkog ureda Sidley Austin u Chicagu, upravo je taj prvi korak označio početak jedne od najpoznatijih ljubavnih priča modernog doba. Njihov odnos, koji je započeo kao mentorstvo između pripravnika i mentorice, prerastao je u zaruke 1991. godine, a već godinu kasnije izgovorili su sudbonosno "da". Prije nego što su se doselili u Bijelu kuću, vodili su sasvim običan život u Chicagu. Michelle se prisjetila njihovih skromnih početaka.

- Kada smo počeli izlaziti, Barack je živio u malom, pomalo trošnom stanu u 53. ulici koji je unajmio od prijatelja. Nije imao klima uređaj pa su prozori ljeti stalno bili otvoreni. Subotnje večeri bile su glasne i živahne, a odlazak u Baskin-Robbins po sladoled bio nam je pravi izlazak - ispričala je.

Foto: Instagram/Barack Obama

Upravo je Chicago mjesto koje zauzima posebno mjesto u njihovim srcima. Ondje su se upoznali i prvi put poljubili, a mjesto njihova prvog poljupca u Hyde Parku danas je obilježeno i poznato kao "Obama Kissing Rock". U Chicagu su osnovali obitelj i napravili prve korake svojih profesionalnih karijera. Barack Obama ističe kako ga uz taj grad vežu gotovo sve najvažnije životne uspomene.

- Ovdje je kuća u kojoj je Michelle odrasla. Naša svadba održana je manje od kilometra odavde. U ovom su gradu rođene naše kćeri, a naš prvi dom udaljen je svega desetak minuta hoda. Svoju prvu političku kampanju najavio sam u jednom hotelu na Lake Shore Driveu. Toliko je dragocjenih uspomena povezano s ovom zajednicom i ljudima koji su prihvatili jednog pomalo neobičnog mladića s Havaja. Oni su mi dali osjećaj doma - iskren je bio Barack. Michelle otvoreno priznaje da bi njezin život bez Baracka vjerojatno bio znatno drugačiji.

- Vjerojatno bih ostala živjeti ovdje i imala lijep život, ali bio bi manji. Moj suprug otvorio je svima nama, našim kćerima, mojoj majci, cijeloj obitelji, puno širi pogled na ono što je moguće postići u životu. Potaknuo me da razmišljam kako svoje obrazovanje na Harvardu mogu iskoristiti za mnogo više od odvjetničke karijere. Dao mi je hrabrost. Bio je moja sigurnost. Uvijek mi je govorio: "Ja sam uz tebe". Bez obzira na sve uspone i padove, znao je biti oslonac - komentirala je bivša prva dama.

Proteklih godina američki mediji u nekoliko su navrata pisali kako je brak Baracka i Michelle Obame na klimavim nogama, no slavni par sve je navode opovrgnuo. Mnogima su danas inspiracija, no i dalje su u centru pažnje medija koji prate svaki njihov korak.