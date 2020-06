Godinama u braku, ali uživaju u svinganju i orgijama 'sa strane'

Iako su samo Will Smith i Jada Pinkett 'natuknuli' u javnosti da spavaju s drugim ljudima, nisu jedini par o kojem se priča da voli 'začiniti' svoj seksualni život

<p>Neki od ovih brakova traju desetljećima, a tajna je, kako kažu, u povjerenju. I dok je treća osoba nekima u brak dovela uzbuđenje i novitete, drugima je uništila ljubavni odnos. Ovo su parovi koji uživaju u svinganju. Ili su barem, neko vrijeme uživali. </p><h3>Megan Fox i Brian Austin Green </h3><p>Za par koji je u braku devet godina, a u vezi petnaest, dugo se šuška da imaju 'dogovor' da smiju spavati s drugim ljudima te da se katkad 'zabavljaju' s drugim parovima,</p><p><strong>Megan Fox</strong> (34) i <strong>Brian Austin Green </strong>(47) već su imali trzavice u braku. Naime, glumica i 2015. podnijela zahtjev za razvod koji je ipak obustavljen. par ima troje djece -<strong> Noaha</strong> (7) i <strong>Bodhija</strong> (5) i <strong>Journeyja Rivera </strong>(2).</p><p>Inače, Fox se prije nekoliko godina požalila kako joj je teško dobiti dobre uloge jer svi misle da je, kako kaže, površna i tupava.</p><p>- Sve je to zbog izgleda. Jednom sam spomenula da me zanima neurobiologija, a komentari su bili ‘Da, baš ona zna nešto o tome' - kaže glumica. Fox je, nastavlja, dobivala mnoge scenarije u kojim su joj ponudili da glumi striptizetu.</p><h3>Angelina Jolie i Brad Pitt </h3><p>Tračeve o tome da je svingerica, pokrenula je <strong>Angelina Jolie </strong>(44) sama kada je jednom prilikom rekla da se ona i njezin bivši suprug <strong>Brad Pitt </strong>(54) međusobno ne 'ograničavaju' te da to što su u braku ne znači da su 'prikovani' jedno za drugo.</p><p>Ipak, čini se da im ni takva sloboda u braku nije pomogla jer je Angelina je prije dvije godine zatražila razvod od Pitta, s kojim je bila u vezi od 2004., a u braku od 2014., navodno zbog preljuba i njegovih problema s alkoholom. Holivudski par više nije zajedno nakon 23 godine ljubavi. </p><h3>Demi Moore i Ashton Kutcher</h3><p>Kada su bili u braku, pisalo se da par nerijetko ima treću osobu u krevetu i to vjerojatno ženu jer je Demi, navodno, biseksualka. No očito ih niti 'začinjeni' seks nije spasio od razvoda koji se dogodio 2011. godine. </p><h3>Will Smith i Jade Pinkett Smith </h3><p><strong>Will Smith</strong> (52) je jednom rekao da 'rade sve što im se čini prirodno, čak i ako je to seks s nekim drugim' te da je s njihovom vezom sve u redu dok imaju pristanak onog drugog. Par je navodno nekoliko puta i razmjenjivao partnere s drugim parovima. </p><p>Američki glumac i hip hop pjevač i njegova odabranica, glumica, pjevačica i poslovna žena<strong> Jada Pinkett Smith</strong> (47) imaju dvoje djece - sina<strong> Jadena</strong> (20) i kći <strong>Willow </strong>(18). </p><h3>Julia Louis-Dreyfus i Brad Hall</h3><p>O glumačkom paru se već dugo šuška se da su u otvorenom braku i to od samih početaka. Julia i Brad vjenčali su se 1987., a upoznali su se dok su oboje bili studenti. Tabloidi su pisali da su česti sudionici swingerskih orgija.</p>