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PRVO DIJETE

Rodila je glumica Aubrey Plaza

Piše Magdalena Mucić,
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Rodila je glumica Aubrey Plaza
Foto: Angelina Katsanis
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Aubrey Plaza (42) i Christopher Abbott (40) postali su krajem srpnja roditelji djevojčice. Glumica i komičarka ostala je bez supruga u siječnju prošle godine. Nije poznato kada je počela vezu s Abbottom

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Aubrey Plaza (42) i Christopher Abbott (40) postali su krajem srpnja roditelji djevojčice, javlja TMZ. Na fotografijama koje je objavio TMZ, glumica je u nedjelju viđena kako s bebom prolazi New Yorkom, navodno nakon što je prisustvovala posljednjoj Abbottovoj izvedbi predstave 'Smrt trgovačkog putnika' na Broadwayu. Glumica je trudnički trbuh prvi put pokazala u travnju, dan nakon što je časopis People objavio da je trudna i da bi trebala roditi na jesen. 

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- Osjećaju se jako blagoslovljeno - rekao je tada izvor, opisavši trudnoću kao 'prekrasno iznenađenje nakon emocionalno teške godine'. Plaza je, naime, u siječnju 2025. izgubila supruga Jeffa Baenu. Plaza i Baenina obitelj tada su objavili zajedničko priopćenje nakon 'nezamislive tragedije'.

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Foto: Angelina Katsanis

- Duboko smo zahvalni svima koji su nam pružili podršku. Molimo vas da u ovom trenutku poštujete našu privatnost - kazali su tada. Sedam mjeseci kasnije, komičarka je u podcastu Good Hang Amy Poehler otvoreno govorila o svakodnevnoj borbi s tugom koju je usporedila s 'golemim oceanom užasa'.

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- Ponekad samo želim zaroniti u njega i biti u njemu. Ponekad ga samo gledam, a ponekad pokušavam pobjeći od njega, ali on je uvijek tu - rekla je voditeljici u kolovozu 2025. Plaza se za Baenu udala u svibnju 2021. godine. Nakon deset godina veze spontano su se vjenčali u pidžamama. Nije poznato kada je točno započela vezu s Abbottom. Glumac, poznat po seriji 'Girls', u svibnju je prvi put javno progovorio o trudnoći svoje partnerice tijekom gostovanja u emisiji Today, nazvavši prinovu 'vrlo uzbudljivim' događajem.

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