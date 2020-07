- Ljudi moji, trudno\u0107a je puno vi\u0161e od samo velikog trbuha koji se vidi. Zar je stvarno toliko te\u0161ko nekome pridr\u017eati vrata, pri\u010dekati s liftom, ustupiti sljede\u0107e mjesto, re\u0107i hvala? - zaklju\u010dila je Gordana.\u00a0

Goga traži ime za sina, a ljuti je nepoštovanje: 'Nitko me preko reda nije pustio kao trudnicu...'

Adam i Gordana uvelike se pripremaju za dolazak prinove u njihovu obitelj. Sinčić bi im trebao doći ovoga ljeta, a još su uvijek jako neodlučni u odabiru imena. Uz to, Gogi je po ovim vrućinama sve teže

<p>Iako ih eksperimenti u showu 'Brak na prvu' nisu prvotno spojili, <strong>Adam Kromer </strong>(33) i <strong>Gordana Marelli </strong>(38) danas su u sretnoj vezi i s nestrpljenjem čekaju sina kojeg bi Goga trebala roditi ovog ljeta. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Goga i Adam dovršili su uređenje stana</strong></p><p>Uvelike se pripremaju za dolazak prinove u obitelj. Spol bebe otkrili su nedavno, a sada su počeli razmišljati i o imenu.</p><p>- Smislila sam ja 15 imena za curicu... I sad smo u problemu. Tako da još razmišljamo - rekla je Goga nedavno. </p><p>Sada su joj njezini pratitelji na društvenim mrežama predložili nekoliko imena od kojih bi jednim mogla nazvati svoga sina. Međutim, čini se kako Gordani savjeti nisu pomogli, jer joj je sada još teže odlučiti što će izabrati.</p><p>- Sada sam još u većem problemu - napisala je Gordana na svom Instagram profilu nakon što je svoje pratitelje zamolila da joj pomognu oko odabira imena za dijete. Teško joj je odlučiti koje joj se najviše sviđa.</p><p>Naposljetku je svoj izbor suzila na njih nekoliko. </p><p>- Sada su mi u užem izboru Noel, Teo, Mak, Leon i Lucas - priznala je kasnije Gordana svojim pratiteljima.</p><p>Pratitelji su joj između ostalih predlagali mnoga druga i neobična imena poput Anteo, Seg, Erijan i Tilen, a neki su predložili i tradicionalna imena poput Ivan, Matko i Ante.</p><p>Goga 'punom parom' kupuje stvari za budućeg sina. Podijelila je sa svojim pratiteljima kako je kupila novu dudu, a sljedeće što je tražila je dječja sjedalica. Ona i Adam su ovih dana uživali na moru, nakon što su nedavno obavili useljenje u stan u Šestinama. </p><p>No, iako joj se termin poroda sve više približava, Gogi je sve teže. Požalila se na društvenim mrežama kako primjećuje da nitko ne poštuje ono da 'trudnice imaju prednost'. </p><p>- Piše to na više mjesta, no u praksi trudnicu ne pusti gotovo nitko. Ja u svojih osam mjeseci trudnoće mogu na prste jedne ruke nabrojati kad me netko pustio preko reda - napisala je i dodala kako ju je službenica u banci pustila preko reda, na što su mnogi počeli negodovati.</p><p>- Ljudi moji, trudnoća je puno više od samo velikog trbuha koji se vidi. Zar je stvarno toliko teško nekome pridržati vrata, pričekati s liftom, ustupiti sljedeće mjesto, reći hvala? - zaključila je Gordana. </p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA SA STRUČNJAKOM IZ 'BRAKA NA PRVU':</strong></p><p> </p><p> </p>