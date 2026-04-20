Gola Sydney Sweeney šokirala je novim scenama u Euforiji: 'O moj Bože, pa ti si totalno luda'

Nakon što je prošlotjedna epizoda donijela scenu predoziranja i nekoliko, kako su gledatelji opisali, "totalno bizarnih" trenutaka, mnogi su pomislili da serija "Euforija" ne može postati luđa. No, to je bila tek prva epizoda, a nastavak je nadmašio sva očekivanja. Druga epizoda treće sezone popularne HBO serije stigla je na ovaj streaming servis i donosi nastavak priče o Cassie, liku koji tumači Sydney Sweeney, i njezinoj karijeri na platformi za odrasle.

U prvoj epizodi vidjeli smo Cassie u kostimu bebe te odjevenu kao pas u donjem rublju, no sada je otišla korak dalje i snimila potpuno nage scene. Njezin lik, Cassie, na ovaj način prikuplja novac kako bi platila svoje vjenčanje s Nateom (Jacob Elordi).

Sweeney je i ranije govorila o tome kako je kroz ulogu Cassie stekla "puno samopouzdanja i samosvijesti" te da će "učiniti sve što je potrebno" kako bi ispričala njezinu priču. Izjave glumice da je imala kontrolu nad scenama i da je redatelj Sam Levinson uvažavao njezine primjedbe potvrđuju njezinu predanost autentičnom prikazu lika, bez obzira na kontroverze

Ipak, čini se da je razina eksplicitnosti u novoj epizodi iznenadila čak i najvjernije fanove, koji su priznali da "nisu očekivali da će Sydney Sweeney pokazati toliko".

U epizodi pod nazivom "America My Dream", Cassie pozira za novi sadržaj, a jedan od grafičkih kadrova prikazuje sladoled koji se topi na njezinim golim grudima.

Slijedi scena u kojoj na sebi nema ništa osim mokre i prozirne američke zastave, a zatim i fotografiranje s temom bejzbola, gdje je gotovo potpuno gola, s izuzetkom sićušnih tangi u boji kože.

Cassie pozira u čučnju noseći samo naopako okrenutu bejzbolsku kapu, tenisice, rukavicu i štitnike za potkoljenice, dok rukama strateški prekriva grudi i intimne dijelove. Na kraju se ponovno pojavljuje i već poznati kostim bebe, u kojem Cassie siše dudu i drži noge podignute u zraku za kameru.

Cijelu situaciju dodatno je naglasila naracija glavnog lika, Rue (Zendaya).

​- Šteta što je bila s Nateom. Cassie je bila točno onakva djevojka o kakvoj sanjaš. Lijepa, ali bez smjera. Toliko očajnički željna pažnje da je spremna poniziti se - kaže Rue.

Na društvenoj mreži X, fanovi su pohvalili glumičinu predanost ulozi. Jedan od komentara glasio je: "SYDNEY SWEENEY, LUDA SI ZBOG OVOGA, O MOJ BOŽE." Drugi su, pak, scene smatrali šokantnima te su se našalili na račun lika. "Cassie je toliko odvratna da boli gledati njezine scene", napisao je jedan korisnik, kako prenosi LADbible.

