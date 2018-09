Golišava revija: Manekenke trpjele bol dok su skidale trake

Savjetujem djevojkama da to ne nose u izlaske jer će se prehladiti, našalio se dizajner Joel Alvarez kojeg su prozvali 'Kraljem trake'. On je prvi dizajner koji nije obukao manekenku, već ju 'zalijepio'. Svoj dolazak i reviju na nekom događaju naplaćuje preko 350 tisuća kuna, a ništa manje nije koštala ni njegova revija na New York Fashion Weeku u nedjelju.

Manekenke su na pisti prošetale njegove ljepljive kreacije i malo toga ostavile mašti. Odjeću su zamijenile za crnu ljepljivu traku koja je još prošle godine postala hit u Americi nakon što je Alvarez pokrenuo svoj projekt pod nazivom 'The Black Tape Project'. Joel ih prije revije skine do gole kože i satima lijepi crnu traku na njihove grudi, bradavice i intimno područje.

- Nemam unaprijed osmišljen dizajn kako ću zalijepiti traku. Kada vidim djevojku, njezin oblik tijela i obline, tada odlučim kakve ću oblike rezati i onda se bacim na posao - objasnio je. Njegove snimke 'oblačenja' manekenki koje objavljuje na društvenim mrežama ponekad imaju i preko 120 tisuća pregleda.

- Najveći problem mi je što djevojke moraju trpjeti bol dok skidaju ljepljivu traku 'tamo dolje'. Morate biti vrlo hrabra žena da dopustite nekome da vam to napravi kao što ja to radim njima - rekao je Joel. Publiku je šokiralo kupaći kostim koji je napravljen od trake. Naime, traka je bila tanko razrezana da dosta mjesta, joj je donji dio dosta 'plesao' na stražnjici. Izgledalo je kako će svakog trenutka ostati i bez to malo 'odjeće' što je nosila.

- Neki me smatraju utemeljiteljem ili pionirom umjetnosti ljepljive trake. Zbog tog malog izuma, uspio sam proputovati više od 36 zemalja, a brojka svaki dan raste. Čak sam imao prilike raditi s redateljima i snimateljima kao što su Rick Ross i s nekim od najboljih DJ-eva na svijetu - pohvalio se dizajner.

Njegove trake za 'oblačenje' dostupne su na internetu po cijeni od 150 pa do 320 kuna za jednu traku. Osim crne, uveo je i trake u zlatnoj i srebrnoj boji, a razmišlja i da ode korak dalje i po prvi put upotrijebi - prozirnu traku.