Golišave na snijegu: Nakon Kim skinule se i Stupar i Dragović

I dok su vani debeli minusi, oni se ne planiraju debelo obući, već samo gledaju kako bi se skinuli. Otkada je Kendall Jenner (23) skupila hrabrosti i u minijaturnom kupaćem kostimu uskočila u snijeg, pokrenula je pravu lavinu 'snježnih golaća'.

Foto: Instagram

- Je*eno je hladno - napisala je, a zatim ju je za par dana kopirala sestra Kourtney (39). Ona je ipak obukla jaknu na sebe kako ne bi prehladila pluća, ali je i pokazala utegnutu stražnjicu. Fanovi su ju zbog toga zezali da 'zašto ne bi napravila snježnog anđela s tako dobrom pozadinom'.

Foto: Instagram/kolaž

No, mlađe sestre obiteljskog klana Kardashian nisu prve pokrenule taj trend. Njihova starija i iskusnija sestra Kim (38) prošle se godine među prvima skinula i to u krzneni kupaći kostim i fotografirala ispred hrpe snijega. Uz to je obula krznene čizme.

Foto: Instagram

- Izgledaš kao seksi mamutica, sviđaš mi se tako malo dlakavija - napisao je jedan obožavatelj. Izgleda kako je cijeli svijet nakon toga poludio za spojem kupaćih kostima i snježnih radosti, a ni Hrvatice nisu odoljele tom izazovu.

Foto: Instagram - Hrvatski Aspen - napisala je televizijska voditeljica Antonija Stupar Jurkin. Ona je prihvatila izazov sestri Kardashian i ušla u krug natjecateljica 'snježnih golaća'. Bok uz bok televizijskoj voditeljici našla se i naša bivša manekenka i bivša supruga Gorana Ivaniševića (47).

Foto: Instagram

- Zimska zemlja čudesa - napisala je Tatjana Dragović (40) koja je u snježnoj oluji koja hara Austrijom, našla vremena da se fotografira u tigrastom kupaćem kostimu. Fanovi su joj pohvalili liniju, ali i izrazili zabrinutost za njeno zdravlje jer 'nije obukla rukavice pa će se prehladiti'.

No, ne bi bilo fer kada bi se samo žene skidale u donjem rublju u zimskom periodu, zato se i bivši natjecatelj 'Big Brothera' odvažio i pokazao djevojkama kako se to radi.

Foto: Instagram - Ja na Havajima i boli me ku**c - napisao je Daniel Tomić, znan još kao Zebo. On se na -8 Celzijevih stupnjeva ispružio i legao na snijeg te tako obranio titulu muškaraca u novoj kategoriji snježnog sporta koji hara Instagramom.

RIJEŠITE ANKETU: