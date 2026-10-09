Majke su publiku osvajale nastupima i snimkama koje su se širile nezavisnom glazbenom scenom, dok su njihovi članovi postupno gradili prepoznatljiv stil
Goran Bare je s Majkama krenuo prije 42 godine: Njegov bend je obilježila tragedija...
Prije nego što je Goran Bare postao jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskog rocka, bio je mladić iz Vinkovaca koji je s prijateljima želio svirati glazbu koju voli. Iz tih skromnih početaka 1984. godine nastale su Majke, bend koji će obilježiti domaću alternativnu scenu, ali čiji će put, uz glazbene uspjehe, obilježiti i teška tragedija koja je zauvijek promijenila njegove članove.
Majke su nastale u vrijeme kada su Vinkovci imali živu alternativnu glazbenu scenu, daleko od velikih diskografskih središta. Uz Bareta, među osnivačima su bili basist Nedjeljko Ivković, poznatiji kao Kilmister, gitaristi Ivica Duspara i Marin Pokrovac te bubnjar Željko Mikulić, kojeg su zvali Korozija.
Njihov zvuk od početka je bio spoj bluesa, garažnog rocka i punka, a bend nije nastao prema unaprijed osmišljenom planu za komercijalni uspjeh. Majke su publiku osvajale nastupima i snimkama koje su se širile nezavisnom glazbenom scenom, dok su njihovi članovi postupno gradili prepoznatljiv stil.
U intervjuu za Index 2007. godine Bare se prisjetio da u počecima nisu ni očekivali kako će snimiti album. Ipak, njihove su snimke počele privlačiti pozornost, a pjesma 'Iz sve snage' dospjela je u emisiju 'Demo X' na zagrebačkom Radiju 101, što je bio jedan od koraka prema široj publici.
Važan trenutak dogodio se nakon nastupa u Zagrebu i Beogradu, kada su upoznali Zdenka Franjića, istaknutog promotora nezavisne glazbe i osnivača etikete Slušaj najglasnije!. Bend je prihvatio njegovu ponudu za snimanje, prikupio novac i u samo dva dana snimio 14 pjesama za izdanje 'Majke zauvijek', objavljeno 1987. godine.
Dok su Majke postupno gradile svoje mjesto na alternativnoj sceni, 1989. dogodila se tragedija koja je duboko pogodila Bareta i njegove prijatelje. U prometnoj nesreći poginuli su gitarist Marin Pokrovac te njihovi prijatelji Pavle Papo i Goran Matošević, a gubitak bliskih ljudi ostavio je težak trag na bendu.
Nakon tragedije Majke su jedno vrijeme prestale djelovati, no njihova glazbena priča nije bila završena. Bare je nastavio svoj put, a bend se ponovno okupio početkom devedesetih s novom postavom, nastavljajući graditi karijeru koja će ih učvrstiti među najvažnijim imenima hrvatskog rocka.
Godine 1990. objavljen je njihov prvi studijski album 'Razum i bezumlje', koji je naišao na pozitivne reakcije rock-kritike. Uslijedili su 'Razdor', 'Milost' i 'Vrijeme je da se krene', a istoimena pjesma s albuma iz 1996. postala je jedno od najprepoznatljivijih ostvarenja benda.
Majke su tijekom godina prolazile kroz promjene postava, prekide i nova okupljanja, no Bare je ostao njihova središnja figura. Njegov osebujan glas i emotivna interpretacija postali su zaštitni znak grupe, čije su pjesme povezivale sirovu rock-energiju s tekstovima o ljubavi, gubitku i životnim borbama.
Veliki uspjeh stigao je i mnogo godina nakon osnutka benda. Album 'Teške boje' iz 2011. donio je Majkama šest Porina, dok su 'Nuspojave' iz 2018. potvrdile da bend i nakon više desetljeća može ostati relevantan na domaćoj glazbenoj sceni.
Goran Bare preminuo je 9. listopada u 62. godini života.
*uz korištenje AI-ja
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