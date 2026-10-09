Goran Bare je s Majkama krenuo prije 42 godine: Njegov bend je obilježila tragedija...

Prije nego što je Goran Bare postao jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskog rocka, bio je mladić iz Vinkovaca koji je s prijateljima želio svirati glazbu koju voli. Iz tih skromnih početaka 1984. godine nastale su Majke, bend koji će obilježiti domaću alternativnu scenu, ali čiji će put, uz glazbene uspjehe, obilježiti i teška tragedija koja je zauvijek promijenila njegove članove.

Majke su nastale u vrijeme kada su Vinkovci imali živu alternativnu glazbenu scenu, daleko od velikih diskografskih središta. Uz Bareta, među osnivačima su bili basist Nedjeljko Ivković, poznatiji kao Kilmister, gitaristi Ivica Duspara i Marin Pokrovac te bubnjar Željko Mikulić, kojeg su zvali Korozija.

storyeditor/2022-11-09/PXL_010619_24879963.jpg | Foto: Marin Tironi/Pixsell

Njihov zvuk od početka je bio spoj bluesa, garažnog rocka i punka, a bend nije nastao prema unaprijed osmišljenom planu za komercijalni uspjeh. Majke su publiku osvajale nastupima i snimkama koje su se širile nezavisnom glazbenom scenom, dok su njihovi članovi postupno gradili prepoznatljiv stil.

U intervjuu za Index 2007. godine Bare se prisjetio da u počecima nisu ni očekivali kako će snimiti album. Ipak, njihove su snimke počele privlačiti pozornost, a pjesma 'Iz sve snage' dospjela je u emisiju 'Demo X' na zagrebačkom Radiju 101, što je bio jedan od koraka prema široj publici.

Važan trenutak dogodio se nakon nastupa u Zagrebu i Beogradu, kada su upoznali Zdenka Franjića, istaknutog promotora nezavisne glazbe i osnivača etikete Slušaj najglasnije!. Bend je prihvatio njegovu ponudu za snimanje, prikupio novac i u samo dva dana snimio 14 pjesama za izdanje 'Majke zauvijek', objavljeno 1987. godine.

Foto: Mario Poje

Dok su Majke postupno gradile svoje mjesto na alternativnoj sceni, 1989. dogodila se tragedija koja je duboko pogodila Bareta i njegove prijatelje. U prometnoj nesreći poginuli su gitarist Marin Pokrovac te njihovi prijatelji Pavle Papo i Goran Matošević, a gubitak bliskih ljudi ostavio je težak trag na bendu.

Nakon tragedije Majke su jedno vrijeme prestale djelovati, no njihova glazbena priča nije bila završena. Bare je nastavio svoj put, a bend se ponovno okupio početkom devedesetih s novom postavom, nastavljajući graditi karijeru koja će ih učvrstiti među najvažnijim imenima hrvatskog rocka.

Godine 1990. objavljen je njihov prvi studijski album 'Razum i bezumlje', koji je naišao na pozitivne reakcije rock-kritike. Uslijedili su 'Razdor', 'Milost' i 'Vrijeme je da se krene', a istoimena pjesma s albuma iz 1996. postala je jedno od najprepoznatljivijih ostvarenja benda.

storyeditor/2022-11-09/PXL_270819_25791824.jpg | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Majke su tijekom godina prolazile kroz promjene postava, prekide i nova okupljanja, no Bare je ostao njihova središnja figura. Njegov osebujan glas i emotivna interpretacija postali su zaštitni znak grupe, čije su pjesme povezivale sirovu rock-energiju s tekstovima o ljubavi, gubitku i životnim borbama.

Veliki uspjeh stigao je i mnogo godina nakon osnutka benda. Album 'Teške boje' iz 2011. donio je Majkama šest Porina, dok su 'Nuspojave' iz 2018. potvrdile da bend i nakon više desetljeća može ostati relevantan na domaćoj glazbenoj sceni.

Goran Bare preminuo je 9. listopada u 62. godini života.

*uz korištenje AI-ja