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ZAVRŠIO OČEVID

Goran Bare je umro u snu

Piše 24sata,
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Goran Bare je umro u snu
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storyeditor/2022-11-09/PXL_270822_95328552.jpg | Foto: Hrvoje Jelavic/Slaven Branislav Babic/PIXSELL
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Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu u zagrebačkom naselju Sopot

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Glazbenik Goran Bare preminuo je u snu na svom krevetu, a na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti, doznaje Jutarnji list. Policija je do kasnih popodnevnih sati obavljala očevid u stanu u novozagrebačkom Sopotu.

Nakon što je mrtvozornik konstatirao smrt, tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

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storyeditor/2022-11-09/PXL_270621_33440532.jpg | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ilustracija)

Kako su za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu u zagrebačkom naselju Sopot. Rašić i Tibljaš ispričali su da su ga posljednjih pet godina pokušavali nagovoriti na liječenje zbog zdravstvenih problema, ali u tome nisu uspjeli. Preminuo je u 62. godini.

- Nije želio ići doktoru. Često se loše osjećao, no tvrdoglavo je odbijao svaku pomoć - rekli su njegovi kolege za Jutarnji pa dodali kako vjeruju da je Bareta izdalo srce jer je posljednji nalaz EKG-a bio loš.

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Komentari 7
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