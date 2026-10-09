Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu u zagrebačkom naselju Sopot
Goran Bare je umro u snu
Glazbenik Goran Bare preminuo je u snu na svom krevetu, a na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti, doznaje Jutarnji list. Policija je do kasnih popodnevnih sati obavljala očevid u stanu u novozagrebačkom Sopotu.
Nakon što je mrtvozornik konstatirao smrt, tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.
Kako su za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu u zagrebačkom naselju Sopot. Rašić i Tibljaš ispričali su da su ga posljednjih pet godina pokušavali nagovoriti na liječenje zbog zdravstvenih problema, ali u tome nisu uspjeli. Preminuo je u 62. godini.
- Nije želio ići doktoru. Često se loše osjećao, no tvrdoglavo je odbijao svaku pomoć - rekli su njegovi kolege za Jutarnji pa dodali kako vjeruju da je Bareta izdalo srce jer je posljednji nalaz EKG-a bio loš.
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