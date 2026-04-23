Goran Bare, Mariah Carey, Amy Winehouse: Ove transformacije su u novoj epizodi TLZP-a

Nakon sedam epizoda koje su atmosferu u studiju i pred malim ekranima dovele do usijanja, u pripremi su nove transformacije u showu ‘Tvoje lice zvuči poznato’ koje će nadmašiti one prethodne. Uoči osme epizode uzbuđenje među kandidatima raste, a pred njima su nove uloge koje s nestrpljenjem čekaju.

Jedna od njih je jedinstvena i neponovljiva Amy Winehouse koju će ovog vikenda utjeloviti glumac Lovro Juraga. „Ona je jedna velika diva, glazbeno izuzetno inteligentna osoba, maestralna pjevačica i teška frajerica. Transformacija je dosta teška i izazovna, ali jedva čekam nastup“, poručuje Lovro koji se suočava s jednim od vokalno i interpretativno najzahtjevnijih zadataka sezone.

Foto: Luka Dubroja

Domaći dance spektakl priredit će Laura Sučec koja postaje Colonia. „U prijašnjim transformacijama toliko je ljudi dobro imitiralo Coloniju da stvarno imam ogromnu odgovornost. Energija je kod nje najbitnija, a kod mene je uvijek malo fali, ali ja se zabavljam i jako se veselim nastupu“, priznaje Laura, a Nora Ćurković donosi potpuno drugačiji glazbeni svijet kao Jennie. „Dobila sam korejsku pjevačicu i repericu, cijelo vrijeme pokušavam doći do zraka jer ima puno koreografije. Trudim se pohvatati plesne korake i pravilno disanje“, objašnjava Nora kojoj će za nadolazeću transformaciju dobro doći i kondicija.

Jedan od najvećih vokalnih izazova sezone snašao je Svena Pocrnića koji će pred publiku stati u ulozi Mariah Carey. „Dobio sam jednu jako interesantnu divu i jednu od najzahtjevnijih vokalistica našeg doba. Pripreme idu, ali je stvarno teško. Posebno se trudim uhvatiti sve vokalne bravure i specifičnosti te ih prenijeti na najbolji mogući način“, priznaje Sven.

Foto: Luka Dubroja

Izlazak iz zone komfora čeka Doru Trogrlić koja postaje Bad Bunny. „Gljiva mi je poklonila niti manje niti više nego zločestog zeku. Moram repati na španjolskom, što je užasno izazovno jer nikad u životu nisam repala, a kamoli repala na španjolskom. Jako sam se pomučila s tekstom i mislim da će biti veliki izazov donijeti njegovu energiju. Ne znam kako ću probuditi tu energiju kao jedna mirna dama, ali potrudit ću se“, iskreno kaže Dora.

Kratki predah od perika, potpetica i ženskih uloga dobio je David Amaro koji postaje legendarni Freddie Mercury. „Toliko mi je drago da napokon više nisam žena, ovo mi je melem za dušu. Netko tako velik kao Freddie zapravo je čast, ali i veliki pritisak. On je velika zvijezda i potrudit ću se to odraditi najbolje što znam“, poručuje Amaro.

Foto: Luka Dubroja

U svijet pop princeze ovoga puta ulazi David Balint i postaje Ariana Grande. „Pripreme su slične kao za druge ženske transformacije, male su razlike. Pripremao sam se i plesno i pjevački, ali ništa s čim se već nisam susreo. Fokusirat ću se na vokal i uživati u nastupu“, kaže Balint, a autentičnu rock energiju kao Goran Bare donijet će Iva Ajduković. „Ja sam toliko sretna jer sam dobila Gorana, obožavam ga kao umjetnika i autora i preponosna sam što ću imati priliku postati on. Bare je jako specifičan, volim rock and roll i puno ga slušam. S jedne strane mi nije teško, ali s druge je jer imam veliko poštovanje prema njemu i pokušat ću izvući maksimum“, poručuje Iva.

Foto: Luka Dubroja

Osma epizoda donosi velike transformacije, zahtjevne vokalne zadatke i nastupe koji će publici pružiti vrhunsku zabavu.