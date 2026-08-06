Goran i Eva Višnjić udomit će kujicu Lou koju je njegova kći Lana Lourdes vratila u azil

Goran Višnjić i njegova supruga Eva, udomit će kujicu Lou, koju je glumčeva kćer nekoliko mjeseci nakon udomljenja vratila u azil, objavili su Prijatelji životinja. Lou je spašena iz nehumanih uvjeta na Učki te ju je nedugo zatim udomila glumčeva kćer i aktualna Kraljica Hrvatske, Lana Lourdes Rupić (19).

- Duboko smo razočarani odlukom Lane Lourdes Rupić da psa vrati u sklonište. Takav čin nema opravdanja. Čak i kada doista nastupi potpuna nemogućnost daljnje skrbi o psu ili mački, udomitelj bi trebao sam pronaći novi provjereni dobar dom za životinju - poručili su iz Udruge i dodali da će priča kujice Lou ipak imati sretan kraj.

- Zahvaljujemo Goranu i Evi Višnjić, koji će udomiti psa Lou kako ne bi ostala u skloništu - napisali su. Nakon što je objavljeno da je Lou vraćena u azil, komentatori su napali Lanu Lourdes kojoj je mama Mirela Rupić priskočila u pomoć objasnivši da je pas napao mačku i gotovo ju ubio.

- U životu u svemu postoje limiti, a nama sigurno nitko neće daviti naše druge životinje. To su iz azila perfidno preskočili iskazati - napisala je Rupić.