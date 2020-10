Goran Karan: 'Spot smo snimali i na Novom Zelandu, ovo mi je najdraža suradnja u karijeri...'

Karan je uz pomoć Gorana Kačurova i benda The Shades iz Novog Zelanda snimio spot za pjesmu koju je posvetio curici stradaloj u potresu u Zagrebu

<p>Splitski pjevač <strong>Goran Karan</strong> (55) rasplakao je svoje fanove, ali i brojne druge objavom na svom Facebook profilu u ožujku ove godine. Nakon potresa u Zagrebu uzeo je gitaru u ruke i zapjevao 'Ima jedno svijetlo', pjesmu koju je posvetio 15-godišnjoj djevojčici koja je nastradala u potresu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Ima jedno mjesto gdje se blaga kriju. Ima jedno lice, najdraže od sviju. Mirno spavaj dušo mala, čuvam te. Ispod zvijezda nisi sama, ljubim te. Gdje si ti, gdje si ti anđeli traže svi. Jedan cvijet u raju fali, to si ti - stihovi su koje joj je posvetio. Sada su se on i <strong>Goran Kačurov</strong>, koji inače živi u Novom Zelandu, spojili s četiri dečka iz grupe <strong>The Shades </strong>iz Novog Zelanda (dvoje je sa Samoe, dvoje sa Tonge) i napravili spot za pjesmu. </p><p>- Oni ne znaju hrvatski, znaju samo neke fraze, ali i to što znaju naučio ih je Goran Kačurov. Kao ljudi su izvanredni, družili bi se inače da nas ne dijele kilometri - priča nam Karan i nastavlja: </p><p>- Spot se snimao u proteklih mjesec i pol dana, dogovorili smo sve detalje. Važno mi je napomenuti da su momci radili volonterski, na što danas malo tko pristaje. Veliku ulogu u svemu ima Kačurov, inače zagrebačko dijete, kojeg je jako pogodilo ovo što se dogodilo i osjetio je da mora nešto svoje dati svom gradu. </p><p>Spojila ih je novinarka <strong>Tatjana Rau</strong>, urednica Međunarodnoga radijskog kanala 'Glas Hrvatske'. Kačurov je napravio vokalni aranžman, <strong>Nikša Bratoš </strong>je bio producent, a<strong> Željko Petreš</strong> redatelj spota. Ovaj spot mu je dokazao, kaže nam Karan, da koliko god daleko ljudi bili, kad srce ostane golo - svi smo mi isti. </p><p>Spot je snimljen na plaži <span class="spellchecker-word-highlight">Karekare</span> u Novom Zelandu, gdje su glavnu ulogu imali dečki iz grupe<strong> </strong>The Shades, ali i djevojčica <strong>Zara</strong>, inače kćer Gorana Kačurova. </p><p>- Njih četvero bili su kao njeni čuvari, bila je sigurna uz njih, a ona je anđeo - pojašnjava nam Goran Karan. I dok su oni marljivo radili u Novom Zelandu, Goran je snimao u špilji Vranjača. Javio se javnoj ustanovi 'More i krš', koja obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja Splitsko-dalmatinske županije i podržali su njegov projekt te ga povezali s obitelji Punda čiji je predak pronašao tu špilju. </p><p>- Pustili smo da se vide prirodne ljepote, nije bilo potrebe za nekim uljepšavanjem. Bili su uključeni i dronovi, puno kamera, ovo je jedna od najljepših suradnji u mom životu - pojasnio nam je Karan. Snimanje spota, a i sam spot ostat će u prekrasnom sjećanju i Kačurovu: </p><p>- Nakon što sam se čuo s Karanom, pozvao sam dečke iz 'The Shades' i prenio im emocije. Vidio sam suze u njihovim očima i rekao sam: 'To je to' - kaže. </p><p>Četiri momka rekla su da da su počašćeni što su dobili priliku raditi s Karanom, da razumiju značenje riječi i priču te da ih je dirnulo u srce to što se dogodilo. </p><p> </p><p> </p>