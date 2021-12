Voditeljica Ecija Ivušić (35) i bubnjar benda 'Pravila igre' Goran Belošević (35) nedavno su se zaručili. Goran je tada osmislio čitav scenarij kako bi ljubav svojeg života zaprosio u bajkovitom talijanskom dvorcu.

Zaručili su se nakon samo šest mjeseci veze, no kažu kako to uopće nije važno jer imaju osjećaj da se znaju čitav život.

- Mene pitaju neki ljudi, šest mjeseci i zaručili ste se? Da, ali vrijeme je relativan pojam. Ja sam osobno bio u vezi devet godina što nije rezultiralo ničim, a ovo traje šest mjeseci i kao da se znamo cijeli život i ja nekako nemam osjećaj kao da je ikada bila neka osoba prije nje kraj mene - rekao je Goran za InMagazin.

Goran je svoju djevojku iz snova odlučio zaprositi u dvorcu u Firenzi. Kako ga ne bi razotkrila, osmislio je cijeli poslovni put, a nju je zamolio da ide s njim kao pratnja. Iako je priznala da joj se tada nije dalo putovati, bilo joj je žao odbiti ga.

- Od lažnih poziva, photoshopirane pozivnice za event, sve do welcome note koji te dočeka u hotelu, ja sam to osobno photoshopirao. Bilo me je strah da će ona u bilo kojem trenu mene prokužiti. Bilo bi sumnjivo da meni ta firma plaća vilu da tu spavamo na poslovnom eventu, ali sam ja i te korake izlažirao. Rekao sam da smo trebali spavati u nekom normalnom hotelu, ali navodno je u Firenzi neki kongres pa su nešto zeznuli s bookingom. Onda su nam dali vilu jer nema ništa drugo, sve je rezervirano. Od mojih 38 tisuća laži, ona nije skužila niti jednu - pohvalio se Goran pomno osmišljenim planom.

Sve su laži ipak dovele Gorana do njegovog cilja, a govorom je potpuno šokirao Eciju.

- On je meni rekao da mi laže već mjesec dana. Ja sam pomislila u tom trenutku 'sad kad je neki psihopata, kad ima neku ženu u drugom gradu, nemam pojma, ima ženu i dijete' i počela sam se tresti. Kad je rekao 'digni se' onda mi je bilo sumnjivo i onda je kleknuo i zaprosio me, ali ni toga se ne sjećam zato što sam ja u tom trenutku počela jecati - ispričala je Ecija.

Goran je tada na prst Eciji stavio skupocjeni prsten s luksuznim princess cut dijamantom, za nju posebno izrađenim u Belgiji. Uskoro se par uselio u zajednički dom, a čeka ih još samo planiranje vjenčanja, a planiraju ga održati već u jesen iduće godine.

- Ideja nam je stotinjak ljudi maksimum, najuži krug obitelji, prijatelja, VIP vjenčanje - kažu za InMagazin.

Ecija će uzeti Goranovo prezime, no u zamjenu za to tražila je da bude glavna u odabiranju dječjih imena.

- Ja sam dobila prvenstvo biranja dječjih imena u zamjenu za to da uzmem njegovo prezime - rekla je šaljivo.

Kažu da oboje vole djecu i žele ih imati, no to im još nije u planu.