Goran savjetuje nasljednika: 'Prijatelju, budi spreman...'

Iva, ja biram tebe, rekao je prvi Gospodin Savršeni, Goran Jurenec (39), kandidatkinji Ivi Runjanin u posljednjoj emisiji 1. sezone showa. Trebali su zajedno sretni odjahati u zoru, ali dogodio se prevrat... Njegovo srce ipak je osvojila Hana Rodić (21) i par je i danas u sretnoj vezi.

Slični prevrati i još veće drame očekuju nas i u novoj sezoni, koja uskoro počinje na RTL-u. A dok čekamo da se otkrije identitet novoga Gospodina Savršenog, nekoliko savjeta za njega ima 'originalni Savršenko'.

- Preporučio bih mu da se potpuno posveti djevojkama. Kao prvo jer to zaslužuju, a kao drugo, ne bi bilo fer da na to gleda kao na zezanciju ili igru. Neka se svaku večer povuče u miran kut i u glavi još jednom prođe cijeli dan, sve spojeve i događaje - priča nam u jednom dahu Jurenec i odmah nastavlja:

- S djevojkama treba biti mentalno povezan da bi što bolje razumio i procijenio njihova djela. Curama je teže nego njemu, žive skupa i svaka kad-tad vidi konkurenciju u drugoj i onda padaju sve maske. Zato - budi spreman, prijatelju - dodaje Jurenec, koji je ovih dana vrlo zaposlen jer radi na više projekata...

I dok je iza većine nas godišnji odmor koji nas je koliko-toliko pripremio za nove radne pobjede, za Gorana još nema pauze...

- Do sada ljeto provodim radno; leteći u avionima, vozeći se u vlaku ili u autu od posla do posla. Prvi put mi se dogodilo da je prošla Velika Gospa a još nisam vidio naše more, odnosno moj Biograd... Ali projekti su mi trenutačno na prvome mjestu, tako da se ne zamaram time. A i uvijek je negdje ‘ljeto’ u svijetu - priča nam Jurenec i otkriva nam detalje o svojim planovima.

- Uskoro ćemo Hana i ja lansirati parfem, a uz to mi izlazi nova web stranica o prehrani i treninzima. Jako puno ulažemo u to sve - i trud, i vrijeme, i novac. Također, imam još jedan veliki međunarodni projekt u pripremi - dodaje.

Osim o parfemu i web stranici, Jurenec sve više razmišlja o otvaranju teretane.

- Što se tiče teretane, puno mi je fanova pisalo i zanima ih hoću li otvoriti teretanu i bih li ih onda mogao osobno trenirati, pa provjeravam sve mogućnosti kako bi se to moglo i ostvariti - kaže Goran.

Iako je od završetka prve sezone prošlo skoro godinu dana, Goran i njegova odabranica Hana još nisu napravili svoje ljubavno gnijezdo i odlučili gdje će početi zajednički život.

- Najiskrenije, bio bih zadovoljan kad bih znao kako će mi sljedeći tjedan izgledati i gdje ću sve biti, u kojim gradovima, odnosno državama.

U Hani je, priča nam s osmijehom, pronašao onu pravu za cijeli život. Zanimalo nas je čuje li se s drugim curama koje su se borile za njegovo srce.

- Ne čujem se ni s jednom. Ja sam našao ljubav i želim se posvetiti Hani i našoj vezi. Naravno, želim svim djevojkama iz showa sreću u životu - nastavlja nam s pričom još aktualni Gospodin Savršeni.

Njegova odabranica Hana Rodić nedavno se pohvalila novim dvjema tetovažama, a rekla nam je kako su joj tetovirani tipovi seksi te da i njega nagovara da stavi koju...

- Sviđaju mi se Hanine tetovaže. Ali to zapravo i nije važno, važno je da se njoj sviđaju i da je sretna jer ih je napravila zbog sebe a ne zbog drugih - iskreno će Jurenec.

Osim tetovaža novine su i nove grudi, koje su, rekla nam je Hana, oduševile Gorana.

- Presretna sam novim, bujnijim prsima. Pa tko bi se bunio protiv toga - pitala se atraktivna Zagrepčanka nedavno.

Uskoro će par i na svoje prvo veliko zajedničko putovanje. Prvotna ideja im je propala zbog poslovnih obveza, pa su na kraju morali malo kombinirati...

- Morali smo odgoditi krstarenje Jadranom, ali zato Maldivi ili Tajland zvuče kao dobra ideja ako ove godine zakasnimo na putovanje po našemu moru - otkriva reality zvijezda.

Unatoč tome što se voli šminkati, Hana je otkrila kako se ipak ne šminka za plažu nego voli biti opuštena te odlaziti na mjesta na kojima nema puno ljudi.

- Preferiram pješčane plaže sa što manje ljudi. Volim tamo provesti cijeli dan - govori Hana, koja nema ništa protiv sunčanja u toplesu.

- Zašto ne? Često idem na skrivene plaže gdje nema nikoga - zaključuje Hana.

Inače, već su poznate četiri kandidatkinje nove sezone 'Gospodina Savršenog'. Jedna od njih je Monika Kelčec (30), koja radi u Sisku kao viša stručna suradnica za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Druga kandidatkinja je studentica Emily Živčić (24). Ona dolazi iz Duge Rese, a studira na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Za Gospodina Savršenog borit će se i Maja Đukanović (28), fizioterapeutska tehničarka iz Sarajeva.

Konkurencija ovim trima djevojkama je Gabrijela Divković (21), koja dolazi iz Novske.

Ona studira hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

