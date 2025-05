Goran u dilemi, ne zna koga će nominirati u 'Survivoru': Ovdje se ne zna tko koga vuče za nos

Nakon gubitka na poligonu, žuto pleme morat će na plemenskom vijeću odabrati dva svoja člana za eliminacijsku borbu.

'Do jučer sam milijun posto bio za nominaciju Marka. Onda smo imali zajedničku večeru, pričali smo. Priča je tekla normalnim tokom. Htio sam poći, a on me zove neka ostanem još. Luciano i Ivan se već nekoliko dana odmiču od nas. Ovdje se ne zna tko koga vuče za nos', kazat će Goran, koji je osvojio ogrlicu osobnog imuniteta te će pred sobom imati ključnu odluku o tome koga će direktno poslati u eliminacijsku borbu.

Emocije će ponovno izbiti na površinu, a komunikacija među kandidatima dodatno će se zakomplicirati. Zanimljiv trenutak odvit će se između Gorana i Marka.

- Ja sam s tobom, Larom i Liz baš dobar - reći će Goran, na što će Marko uzvratiti: 'Htio si kuhati čorbu, e sad kuhaj.'

Napetosti se šire i izvan glavnih sukoba, a mišljenja se sve više razilaze. Na plemenskom vijeću, kojem će prisustvovati i članovi porote Miloš, Milanka i Nina, atmosferu će uzburkati izjave kandidata koje će otkriti krhkost međuljudskih odnosa, osobne stavove i težinu preostalih dana na otoku.

Jedno je sigurno - večerašnja epizoda 'Survivora' donosi mnogo više od obične igre. Gledatelji će ponovno biti uvučeni u složene dinamike plemena i sve intenzivnije borbe za opstanak. Hoće li osobni odnosi prevagnuti nad taktikom? Odgovore donosi večerašnja epizoda.