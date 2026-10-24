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Goran Vinčić Vinča i Luka Nižetić samo za Cafe: Nismo se baš odmah na prvu pročitali...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 14 min
Goran Vinčić Vinča i Luka Nižetić samo za Cafe: Nismo se baš odmah na prvu pročitali...
Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL
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Komičar i pjevač otkrili su što se događa iza kamera ‘Tko to tamo pjeva?’, kako provode vrijeme s obitelji te što pripremaju za nastupe koji ih očekuju

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Jedan nasmijava publiku, a drugi je raspleše! Komičar Goran Vinčić Vinča (31) i pjevač Luka Nižetić (43) već tri sezone sjede u panelu showa 'Tko to tamo pjeva?', gdje s Alkom Vuicom (65) i Giannom Apostolski (49) pokušavaju otkriti tko zna pjevati, a tko samo dobro glumi. Obojica imaju pune ruke posla i izvan TV studija. Vinča 21. prosinca priprema veliki stand-up spektakl u zagrebačkoj Areni, a Luka će iduće godine koncertom 'Autoportret s juga' u Lisinskom proslaviti 25 godina karijere.

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