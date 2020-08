Goran više nije savršen: Odbili ga za posao jer je 'prekvarcan'

'Rekli su mi na castingu da sam se previše sunčao. Pa ljeto je i ja sam s Balkana', rekao je bivši Gospodin Savršeni i priložio fotografiju isklesanog torza

<p><strong>Goran Jurenec </strong>(40), prvi Gospodin Savršeni u Hrvatskoj, koji je 2018. nakon showa osvojio Zagrepčanku <strong>Hanu Rodić</strong> (23), živi i radi u Njemačkoj. U Berlinu obilazi mnoge castinge za modele i glumce, a sada se požalio kako je dobio i kritiku na račun izgleda. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Goran odgovara na 24 pitanja</strong></p><p>- E takav je život. Za sve one koji ne znaju, kao maneken i glumac, ovdje sjedim i čekam na red. Imam papire za ispuniti. Bio sam na bazenu i dobio boju, nadam se da nisam pretaman - rekao je Goran. Bivši profesionalni košarkaš i tajlandski boksač s uspješnom karijerom modela iza sebe ima, između ostalog, više od pedeset naslovnica Men’s Healtha u izdanjima diljem svijeta.</p><p>Sa sunčanjem je ipak pretjerao pa je umjesto njega, požalio se, drugi muški model dobio posao.</p><p>- Rekli su mi da sam se previše sunčao. Pa ljeto je i ja sam s Balkana - našalio se Jurenec i priložio fotografiju isklesanog torza. </p><p>S njim živi Hana koja je na relaciji Zagreb-Berlin, a par je nedavno uzeo predah od društvenih mreža. Tijekom karantene vrijedno je radila na novim projektima, ali i na fizičkom izgledu. Najveća podrška bio joj je Goran koji ju je motivirao i trenirao kako bi došla do savršene linije.</p><p>- Imala sam 63 kilograma, a izgubila sam deset. Osjećam se odlično, zdravo i samouvjereno. Nije bilo toliko naporno s obzirom na to da mi je gubitak kilograma bio velika želja. Slušala sam Gorana i stigla do ovakvih rezultata - pohvalila se atraktivna reality zvijezda.</p>