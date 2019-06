Goran Višnjić uživa u rodnom Šibeniku: 'Nezamjenjiv osjećaj'

Holivudski glumac rodom iz Šibenika Goran Višnjić (46) iz daleke Amerike prije nekoliko dana vratio se u Hrvatsku.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Prvo je u petak poletio s akrobatskom grupom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) 'Krila Oluje' od Zemunika do Šibenika, a danas je glumac viđen u rodnom gradu.

Kako nam javljaju čitatelji, Višnjić je tražio parking u Šibeniku, ali ga nije mogao naći stoga se neko vrijeme 'vrtio' po gradu i tražio slobodno mjesto. Kad je smjestio limenog ljubimca na sigurno,pojurio je na špicu kako bi popio kavu u rodnom gradu koji mu je posebno drag. To nam je priznao i u petak prije polijetanja.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Spreman sam i imam laganu tremu, ali jedva čekam. Ručao nisam ništa, još je rano, ali možda ćete moći vidjeti što mi je mama spremila za doručak - rekao je za 24sata Višnjić prije nego li je poletio u zrak.

Dodao je kako su to 'naši' dečki te kako s njima nema straha. Iako je glumac već letio s Američkim pilotima, dodao je kako je ovo ipak let u Hrvatskoj iznad Šibenika i da od toga nema ljepšeg i da je to nezamjenjivo.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ideja za zajedničkim letom 'Krila Oluje' i glumca rodila se 2017. kada je za vrijeme snimanja filma 'General', Višnjić posjetio 'Krila Oluje'. Od akrobatskih grupa Goran Višnjić je do sada letio sa akrobatskom grupom američke mornarice 'BlueAngels', a leteći s 'Krilima Oluje' želi promovirati Hrvatsku vojsku te popularizirati poziv vojnog pilota.

Iako nije poznato koliko će Višnjić ostati u rodnom gradu, pretpostavlja se kako će glumac još neko vrijeme uživati u Šibeniku nakon kojeg bi navodno trebao posjetili Pula film festival.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Naime, u filmu Antuna Vrdoljaka (88) Višnjić glumi hrvatskoga generala Antu Gotovinu (63) i prepričava njegovu ratnu priču u Domovinskom ratu. Film bi prema najavi, u Puli trebao biti prikazan 13. srpnja.

- Gurao sam ga godinu i pol, a evo sad dolazi šećer na kraju i finalna scena se snima tu u mojem gradu, u Šibeniku, na tvrđavi sv. Mihovila - rekao je u siječnju Višnjić, kojemu je ovo bilo prvo snimanje u njegovu rodnom gradu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Za mene je snimanje ovih scena značajno jer nikad dosad nisam snimao u Šibeniku. A kazališnih predstava sam u šibenskom kazalištu odigrao barem 15. Mi smo tu bili kao dječje, amatersko kazalište, ali smo zapravo radili puno parom. Imali smo po nekoliko premijera godišnje - rekao je za kraj razgovora Višnjić.

