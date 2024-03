Gordana dobila 34 boda, Boban je opet dao najmanju ocjenu: 'Desert mi se nije baš svidio...'

Trgovkinja Gordana Dumančić ugostila je ovotjedne kandidate 'Večere za 5' u drugom danu slavonskog tjedna. Za svoju večeru dobila je 34 boda te time prešla u vodstvo. Svojom večerom osvojila je dvije desetke - od Miljenka i Senke, dok je Stevica Gordani dao osam bodova. Šest bodova udijelio je domaćici Boban, koji je ipak bio darežljivi negoli prvog dana. 'Desert mi se nije baš svidio, ostalo je bilo ok', objasnio je najkritičniji ovotjedni kandidat.

Foto: RTL

Pripravu večere Gordana je započela desertom 'Zimska priča'. "Zimska priča bi mogla biti neke kakao šnite ukrašene nekim šlagom možda", zapisala se Senka. 'Možda kakao s keksom', dodao je Miljenko. 'Nadam se da će biti hladan desert', zaključio je Boban. Nakon deserta, Gordana se okrenula predjelu 'Proljetni san'. "Sastojci mi ne govore da bi to imalo neke veze", nije mogao procijeniti Stevica predjelo. No, radilo se o gustoj juhi, koju je posebno priželjkivala Senka. Za kraj, domaćica se prihvatila glavnog jela naziva 'Jesen stiže, dunjo moja'. 'Svinjetina, tikva...', ocijenila je Senka. U glavnom jelu zvijezda je bila svinjetina, i to uz pire krumpir kao prilog.

Uskoro je ekipa stigla u Gordanin dom, a ona ih je dočekala uz prigodna pića dobrodošlice - medicu, domaću rakiju, aroniju i višnjevaču. 'Ne zamjeram Miljenku što je preuzeo ulogu točenja aperitiva', zaključio je Stevica.

- Pio sam domaću rakiju od šljive i solidna je rakija, nije loša - dodao je Boban. 'Odabrala sam medicu i bila je sjajna', zaključila je Senka. Uskoro je svaki od gostiju morao odabrati jednu karticu - na njima su bile prigodne, tople ljudske poruke

Uslijedila je i topla juha - 'Proljetni san'. 'Svidjelo mi se vrhnje, svidjelo mi se kako je juha bila poslužena', pohvalila je Senka izgled predjela. 'Pun pogodak su bili krutoni s gustom juhom', dodao je Miljenko. 'Juha je bila lijepa, topla, zadovoljan sam s predjelom', otkrio je Boban.

Nakon uspjeha s juhom, Gordana je pred goste donijela glavno jelo - 'Jesen stiže, dunjo moja'. Ekipa je za stolom hvalila glavno jelo. 'Svinjetina je bila jako dobro pripremljena, vidi se da je dano truda', komentirao je Miljenko. 'Ovo je bilo izvanredno za nekog tko ne voli jake okuse', dodao je Stevica.

Za kraj, stigao je desert s predivnim logom 'Večere za 5'. 'Puno je truda uloženo u ovo večeras. Dekoracija i sve ostalo, lijepo je bilo', pohvalio je Miljenko i desert.

- Prekrasan desert, napravila je krasne komade kolača na kojima je pisalo 'Večera za 5', baš je bilo prigodno i oku primamljivo - dodala je Senka. 'Mislio sam da će biti nešto drugo, očekivao sam više od nje', zaključio je Stevica. 'Desertom nisam bio fasciniran, prosječan kolač', bio je Bobanov komentar za kraj.

Gordana je sve zaključila prigodnim poklonima i pjesmom grupe 'Sanjari', koji su ekipu oduševili i dirnuli do kraja.

