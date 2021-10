Konobarica Gordana Josipović (45) udala se u prvoj epizodi nove sezone 'Braka na prvu'. Priznala je kako je imala jako veliku tremu zbog koje je skoro pobjegla.

Kada je došla na vjenčanje, nije skrivala razočarenje zbog fizičkog izgleda mladoženje Bernarda Bratovića. Njegov je izgled za vrijeme vjenčanja, ali i nakon njega otvoreno komentirala.

- Pomislila sam, ne 'vau', nego 'fak'. Što je to moj budući suprug?! Neee. Nikako nije moj tip - rekla je tada.

Situaciju je na vjenčanju komentirala i sa svojom kumom, a nakon njihovog razgovora ipak je Bernardu odlučila dati šansu.

Otkrila je i da je mladoženju komentirala 'bez kočnice' samo zbog alkohola. Naime, popila je previše šampanjca u nadi da će joj alkohol umanjiti tremu.

- Imala sam tremu pred vjenčanje. Bila sam jako nervozna i uzbuđena. Inače ne pijem ni ne pušim, ali taj dan sam imala veliku tremu i popila sam čašu šampanjca, što je očito bilo previše za mene pa sam bila previše iskrena - rekla je Gordana za RTL.hr.

Bernard je unatoč njezinim komentarima ostao smiren poput džentlmena što Gordana cijeni i žao joj je što je tako postupila.

- Moram priznati da me na prvu jednostavno ništa nije privuklo, ni psihički, a ni fizički. Ipak, malo mi je žao što sam bila tako direktna jer mi se čini da Bernard ima jednu od najvrjednijih osobina, a to je iskrenost. Unatoč mojoj reakciji, reagirao je mirno i staloženo. On se pokazao kao pravi džentlmen pa sam mu odlučila dati priliku - dodala je.

Unatoč svemu što se dogodilo dan prije, Bernard je htio ostati gospodin pa je prvog bračnog jutra supruzi odlučio skuhati kavu i donijeti doručak u krevet.

- On je savršen, ja se njemu zapravo divim, izdržava sve. Vidjet ćemo, možda izdrži - zaključila je kroz smijeh Gordana.