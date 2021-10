Stručnjaci su spojili još jedan par. Budući mladoženja je 48-godišnji poduzetnik iz Poreča, kojem je najdulja veza trajala godinu i pol dana.

- Želim obitelj. Da se dogodi ljubav, da kliknemo, toj bih se osobi posvetio 120 posto - rekao je Bernard, a njegova je buduća odabranica Gordana (45) je 45-godišnja razvedena konobarica iz Zagreba, koja živi s kćeri, zetom i unukom.

- Od bivšeg supruga imala sam samo alimentaciju i to je bila sva njegova ljubav pružena djeci. Ne znam odgovoriti na pitanje što je za mene ljubav - samo kažem da su to djeca. Nisam naviknuta tražiti pomoć od nekoga - rekla je, zaplakala te zaključila:

- Možda je vrijeme da upoznam ljubav i doznam što je to.

Okorjeli neženja Bernard obavijestio je prijatelje o velikoj promjeni, a oni su bili jako iznenađeni kad su čuli da se ženi. A svoju radosnu vijest, Gordana je prvo podijelila s kćeri.

- Želim muškarca kojem ću biti prioritet jer su meni svi drugi prioritet - rekla je Gordana, a Bernarda je najviše zabrinjavalo hoće li se njegova buduća partnerica i on svidjeti jedno drugome.

Stigao je i dan u kojem su samci trebali izgovoriti bračne zavjete osobi koju su tek upoznali. Gordana je bila jako uzbuđena prije vjenčanja i kuma ju je bodrila dok je Bernard zaključio da mu nije toliko bitna vanjština nego ono što osoba ima u sebi.

- Nisam ja neka premija, ali isto tako očekujem i da druga strana bude kako treba i to je već ogroman preduvjet za to nešto - rekao je poduzetnik.

- Nervozna sam - govorila je Gordana, a slično se osjećao i Bernard.

Gordanina kći Severina nije bila sigurna hoće li se njezinoj majci svidjeti izgled mladoženje, a kad ga je ugledala, svi su primijetili kako nije skrivala razočaranost.

- Ne mogu to protumačiti, ne znam je li to bila nervoza ili razočaranje - rekao je Bernard, no Gordana je bila jasna: 'Još mi je u glavi da se okrenem i pobjegnem! Taksi, vozi me odavde! Ne, nikako nije moj tip!'.

Bernard nije bio razočaran, a potom je pročitao zavjete. Gordana je još razmišljala o bijegu, no svidjeli su joj se zavjeti i naposljetku se pristala udati.

- Dala sam šansu masu puta nekome tko je nije ni zaslužio, pa zašto ne dati njemu? Nije mi bio odbojan - rekla je, a mladoženja je zaključio da se ne može dogoditi ništa loše. Poljubili su se u obraz i poželjeli si sreću u zajedničkom životu.

Uslijedilo je fotografiranje Gordane i Bernarda, a potom njihov ples. Prijatelji mladoženje nisu mislili da su Gordana i on jedno za drugo da bi ubrzo mladenka i njezina kuma otišle razgovarati nasamo. Mladenka joj je priznala kako joj se mladoženja na sviđa fizički, no donijela je važnu odluku:

- Moj sadašnji suprug je veliki džentlmen. Pažljiv je, a nikad nisam imala pažljivog frajera.

Mladence je čekala neuobičajena prva bračna noć, a nakon razgovora o današnjem danu, Gordana i Bernard povukli su se svatko u svoju sobu.