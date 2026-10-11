Gordon Ramsey pozirao je bez majice, a fanovi mu poručili: 'Chefe, daj mi to sirovo!'

Gordon Ramsey (59) novim fotografijama na Instagramu bacio je svoje obožavateljice u trans. Slavni kuhar objavio je fotografije na kojima pozira bez majice, pokazavši isklesani torzo.

Iako je otac šestero djece zapravo podijelio emotivnu poruku podrške sportašima koji su se natjecali na Svjetskom prvenstvu u Ironmanu u Koni na Havajima, njegovi pratitelji bili su prilično zaokupljeni njegovim izgledom.

- K vragu, Gordone! Daj mi to sirovo, napisao je jedan komentator dok je druga komentatorica dodala: 'Vidi se što je na meniju', dok su neki zaključili da bi slavni kuhar mogao biti novi James Bond.

Ramsey, koji je već dugo strastveni ljubitelj fitnessa i sportova izdržljivosti, fotografije je objavio u čast prestižnog Svjetskog prvenstva u Ironmanu, održanog na Havajima u subotu, 10. listopada.

Foto: Instagram

- Želim svima koji se natječu na @ironmantri u Koni puno sreće… Odlično odradite utrku i veliko hvala svim volonterima koji omogućuju njezino održavanje! I danas je to jedna od najvećih ciljnih linija koju sam ikada prešao. Idemo jako!, napisao je Ramsey koji se 2013. i sam natjecao na Ironmanu u Koni, svladavši iznimno zahtjevnu stazu za impresivnih 14 sati, četiri minute i 48 sekundi. Tada je imao 46 godina, a i fotografije koje je objavio potječu iz tog vremena, piše časopis Hello.