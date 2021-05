U posljednjoj epizodi ovoga tjedna u showu 'Večera za 5 na selu' kuhao je poduzetnik Tomislav Suhanek. Bila je to definitivno najiščekivanija večera tjedna.

- Od ponedjeljka se nabrijava da će to biti nešto posebno. Toliko smo znatiželjne što nas čeka da nema neke posebne riječi kojom bismo to opisale - rekla je Goga, a Marija dodala: 'Očekujem zabavu nad zabavama.'

Za svoje je gošće Tomislav pripremio jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Panonski mornar, glavnog jela Luda i pijana krava te deserta Muške palačinke, no na kraju nije uspio očarati četiri dame, koje su mu redom dale po četvorku. Tomislav je završio na posljednjem mjestu, a pobjednica varaždinskog tjedna je glazbenica Gordana Lach!

- Baš me zanima kako će se nositi s četiri žene - rekla je Natalija prije večere, a Goga je komentirala kako misli da se dobro nosio s njima ovih dana. Domaćin je dobro raspoložen dočekao gošće, s pregačom na kojoj je pisalo: 'Kuham slasno, ljubim strasno' te ih ponudio rakijama od višnje, šljive, meda, oraha i kruške. 'Toliko je hvalio svoju večeru da nije bilo dobro dočekati goste u pregači, mogao je to elegantnije izvesti', rekla je Marija.

- Drage moje dame, moje lavice, drago mi je da ste došle i živjele - rekao im je domaćin. Unatoč srdačnom dočeku, činilo se kao da gošće nešto zamjeraju Tomislavu. Goga smatra da je bilo nepotrebno da im kaže kako će ih častiti wellnessom ako on pobijedi te joj se, kao i ostalim kandidatkinjama, nije svidjelo što ih je nazivao čoporom, ovčicama, lavicama, ženicama, a on je kao muškarac alfa i omega. 'Ne cijeni nas kako bi trebao', zaključila je Goga.

Kandidati su počeli s večerom, a Ivanku se nije dojmilo što su ružine latice i na stolu i na podu. 'To mi je pretjerivanje', rekla je, a Natalija i Marija su dodale da su to vidjele samo na filmu. „Domaćin je iznio predjelo - na tostu posluženu salatu od hobotnice, kozica i dagnji. 'Nije me se previše dojmilo, te dagnje na tom pečenom kruhu, ništa posebno', rekla je Marija, a ostalima je bilo ukusno.

Za glavno jelo Tomislav je iznio teletinu ispod peke. 'Šarenilo na tanjuru. Meso je bilo fino, mekano, krumpir, povrće - sve se super sjedinilo', rekla je Marija, a ni Natalija nije imala nikakve zamjerke. 'Bilo je ukusno, fino, peka kao peka - nju ili znaš ili ne znaš napraviti', zaključila je Goga.

Na red su došle muške palačinke, a Ivanki i Mariji to se učinilo previše jednostavno. 'Desert koji je Tomislav pripremio većinom pravim djeci', rekla je Marija, a Nataliji su se svidjele: 'Bilo je svega, palačinke, šlag, čokolada, jagode… A bio mi je super i šampanjac, sve skupa - odličan okus.'

Poslije večere domaćin je pozvao dame na partiju bilijara. 'Iznenađenje je da Tomislav nema iznenađenja, i to mi se nije svidjelo', rekla je Goga, a Marija zaključila: 'To što je Tomislav pripremio mi je baš bez veze.'

Uslijedio je najuzbudljiviji trenutak tjedna - proglašenje pobjednika. Tomislav je završio na petome mjestu, na četvrtom je Ivanka, na trećem Marija, na drugom Natalija, a pobjednica varaždinskog tjedna je glazbenica Gordana!

Gošće su Tomislavu za večeru dale četvorke, a objašnjenje je bilo sljedeće: Gogu ništa posebno nije oduševilo, Nataliji je bilo svega osim crvenog tepiha i ptičjeg mlijeka, Ivanka se uz to savršenstvo nije osjećala lijepo i nije to za nju, a Mariji nije odgovaralo predjelo.