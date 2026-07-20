Obavijesti

Show

Komentari 0
LJUBAV CVIJETA

'Gospodin Savršeni' Toni Šćulac s curom uživa u gradu ljubavi

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 1 min
'Gospodin Savršeni' Toni Šćulac s curom uživa u gradu ljubavi
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Gospodin Savršeni 3. sezone istoimenog RTL-ovog showa, uživa sa svojom djevojkom u gradu ljubavi. Iako je nakon showa odlučio ne pričati o privatnom životu, ponekad na Instagramu objavi fotografije s djevojkom

Admiral

Toni Šćulac, splitski fizičar i treći hrvatski 'Gospodin Savršeni' na svom je Instagram profilu podijelio seriju fotografija iz Pariza na kojima pozira sa svojom djevojkom, odvjetnicom Lois Lee, a idilična pozadina s Eiffelovim tornjem jasno poručuje da ljubav cvjeta. 

'Capitale de l’amour', ili 'Glavni grad ljubavi', kratko je napisao Šćulac uz objavu, dodavši emotikone srca i francuske zastave. Par je pozirao na trgu Trocadéro, jednoj od najpopularnijih lokacija za fotografiranje s pogledom na Eiffelov toranj. U ležernom ljetnom izdanju, Toni u bijeloj košulji i kratkim hlačama te Lois u elegantnoj haljini boje šampanjca, izgledaju zaljubljeno i opušteno dok uživaju u čarima francuske prijestolnice.

Nakon sudjelovanja u RTL-ovom showu, Šćulac je odlučio svoj privatni život držati podalje od medija. Nakon što je krajem 2025. godine potvrdio vezu s Lois Lee, koja živi i radi na relaciji Washington – Toronto, naglasio je kako njegova partnerica cijeni svoju privatnost. 

- Ona je privatna osoba koja to i želi ostati, a ja sam nebrojeno puta u intervjuima naglašavao da se nakon 'Gospodina Savršenog' planiram vratiti znanosti i da ne planiram više dijeliti svoj privatni život. Zato Vas molimo za razumijevanje jer ne planiramo dijeliti nikakve detalje naše veze i naših privatnih života - kazao je tada Šćulac.

NAKON SHOWA FOTO Gdje su danas gospođe i gospoda Savršeni? Jedni prekidaju, drugi se vjenčaju...
FOTO Gdje su danas gospođe i gospoda Savršeni? Jedni prekidaju, drugi se vjenčaju...

Toni Šćulac je javnosti postao poznat 2022. godine kao protagonist treće sezone showa 'Gospodin Savršeni", gdje je tražio ljubav pred kamerama. Ipak, njegova primarna karijera je ona znanstvena. Šćulac je izvanredni profesor na Odjelu za fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, a njegova biografija uključuje i suradnju s prestižnim Europskim centrom za nuklearna istraživanja (CERN). 

Iako je u showu odabrao Stankicu Stojanović, s kojom je bio u vezi nekoliko mjeseci, ljubavnu sreću na kraju je pronašao s odvjetnicom Lois.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kolinda stigla na finale SP-a! Blistala u dizajnerskoj haljini, otkrila za koga navija
NOSI I VIP NARUKVICU

FOTO Kolinda stigla na finale SP-a! Blistala u dizajnerskoj haljini, otkrila za koga navija

Bivša predsjednica otkrila nam je u čemu će pratiti veliko finale Svjetskog prvenstva, ali i tko je njen 'favorit'. Nosi elegantnu haljinu, ali i zanimljive cipele
FOTO Mama Renata u pripijenoj haljini istaknula bujne obline! Pokazala je gola leđa i tangice
POPUT SIRENE

FOTO Mama Renata u pripijenoj haljini istaknula bujne obline! Pokazala je gola leđa i tangice

Renata Lovrinčević Buljan pohvalila se seksi figurom u haljini koja je u prvi plan 'bacila' njene obline. Mnogi su joj pisali komplimente te da je prirodna ljepotica
FOTO Wow, koje obline! Sydney Sweeney pozirala u grudnjaku pa pokazala guzu u tangicama
OTKRILA SVE

FOTO Wow, koje obline! Sydney Sweeney pozirala u grudnjaku pa pokazala guzu u tangicama

Lijepa glumica i poduzetnica objavila je na društvenim mrežama snimku na kojoj promovira svoju liniju donjeg rublja. Zaplesala je i okretala se u tangicama te grudnjaku pa oduševila sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026