'Gospodin Savršeni' Toni Šćulac s curom uživa u gradu ljubavi

Toni Šćulac, splitski fizičar i treći hrvatski 'Gospodin Savršeni' na svom je Instagram profilu podijelio seriju fotografija iz Pariza na kojima pozira sa svojom djevojkom, odvjetnicom Lois Lee, a idilična pozadina s Eiffelovim tornjem jasno poručuje da ljubav cvjeta.

'Capitale de l’amour', ili 'Glavni grad ljubavi', kratko je napisao Šćulac uz objavu, dodavši emotikone srca i francuske zastave. Par je pozirao na trgu Trocadéro, jednoj od najpopularnijih lokacija za fotografiranje s pogledom na Eiffelov toranj. U ležernom ljetnom izdanju, Toni u bijeloj košulji i kratkim hlačama te Lois u elegantnoj haljini boje šampanjca, izgledaju zaljubljeno i opušteno dok uživaju u čarima francuske prijestolnice.

Nakon sudjelovanja u RTL-ovom showu, Šćulac je odlučio svoj privatni život držati podalje od medija. Nakon što je krajem 2025. godine potvrdio vezu s Lois Lee, koja živi i radi na relaciji Washington – Toronto, naglasio je kako njegova partnerica cijeni svoju privatnost.

- Ona je privatna osoba koja to i želi ostati, a ja sam nebrojeno puta u intervjuima naglašavao da se nakon 'Gospodina Savršenog' planiram vratiti znanosti i da ne planiram više dijeliti svoj privatni život. Zato Vas molimo za razumijevanje jer ne planiramo dijeliti nikakve detalje naše veze i naših privatnih života - kazao je tada Šćulac.

Toni Šćulac je javnosti postao poznat 2022. godine kao protagonist treće sezone showa 'Gospodin Savršeni", gdje je tražio ljubav pred kamerama. Ipak, njegova primarna karijera je ona znanstvena. Šćulac je izvanredni profesor na Odjelu za fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, a njegova biografija uključuje i suradnju s prestižnim Europskim centrom za nuklearna istraživanja (CERN).

Iako je u showu odabrao Stankicu Stojanović, s kojom je bio u vezi nekoliko mjeseci, ljubavnu sreću na kraju je pronašao s odvjetnicom Lois.

*uz korištenje AI-ja