Gospon Fulir ponovno u akciji, sad ‘napada’ mlađi brat Eugen

U seriji ‘Dnevnik velikog Perica’ Anu Šafranek opet igra Mirjana Bohanec Vidović, a mlađi brat Ernesta Fulira, glumi ga Otokar Levaj, bacio je oko na nju

<p>U zagrebačkoj Mlinarskoj ulici set je serije “Dnevnik velikog Perica”. To je samo jedna od lokacija, odnosno stan obitelji Šafranek, a jučer smo posjetili glumce, prvog dana snimanja nove serije. </p><p>Radnja će se nastavljati, ili kako vole reći “naslanjati”, na najbolji hrvatski film “Tko pjeva zlo ne misli”. U seriji se sve vrti oko šezdesetih godina, a po onome što smo vidjeli, i scenografi i kostimografi u tome su uspjeli.</p><p>- To je težak zadatak i veliki izazov, a ja to volim. Serija će biti potpuno druga priča, samo su dva lika, Ana Šafranek i Perica, i to je jedina poveznica. Iako ćemo pukušati uhvatiti duh filma - rekao je redatelj <strong>Vinko Brešan</strong> (56).</p><p>Atmosfera na snimanju je sjajna, bit će to serija s puno pjevanja. Izvest će sve pjesme iz filma, ali i neke nove, u duhu šezdesetih godina. Iz postave filma tu je samo <strong>Mirjana Bohanec Vidović</strong> (80), koja igra Anu Šafranek.</p><p>- Divne uspomene i žao mi je što nema mojih prijatelja s kojima sam snimala film, Mine, Franje i Ernesta Fulira - rekla je Bohanec Vidović.</p><p>Fulira će biti i u seriji, ali ovaj put ulogu šarmera preuzima mlađi Ernestov brat Eugen. On se pojavio na ostavinskoj raspravi...</p><p>- Naravno da imam neke skrivene planove i da ih planiram realizirati preko Ane - objasnio je <strong>Otokar Levaj </strong>(77), koji glumi Eugena.<br/> U seriji velikog Pericu igra <strong>Živko Anočić</strong>. On je šlager pjevač.</p><p>- Otkrio je taj talent i kreće u karijeru iako već ima 35 godina. I bit će u seriji pjesama <strong>Jimmyja Stanića, Drage Diklića, Vice Vukova..</strong>. - rekao je Brešan. Snimat će se na više zagrebačkih lokacija, na Zrinjevcu, u Maksimiru, u Baričekovoj... Sve bi trebalo biti gotovo početkom rujna, a nadaju se da će se serija od šest epizoda emitirati u jesenskoj shemi.</p>