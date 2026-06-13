Gotov je Animafest Zagreb 2026: Evo tko su pobjednici

Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb 2026 završio je večeras ceremonijom dodjele nagrada u Kinu SC. Žiri Velikog natjecanja kratkometražnog filma u sastavu Jan Pinkava, Nina Gantz, Sawako Kabuki, Maarten van Gageldonk i Paola Orlić odlučio je Grand Prix dodijeliti armensko-estonskom filmu Zima u ožujku (Lumi saadab meid) redateljice Natalije Mirzoyan, nastalom u produkcijama Artstep i Rebel Frame. U obrazloženju žirija stoji: Maštovitom uporabom tehnike ručne izrade, no ne kao trika, već uvijek u službi pripovijedanja, ovaj film uravnotežuje tešku dokumentaristiku humorom i duhovitošću. Priča o našem dobu, ispričana s emocionalnom iskrenošću, koja zorno prikazuje stvarno iskustvo. Svaki bod iglom na likovima postaje trag rana i žalosti koje nam je zadala povijest, kao slučajnim prolaznicima ili aktivnim protagonistima primoranima odabrati vlastiti put.

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Isti je žiri Nagradu Zlatni Zagreb za kreativnost i inovativno umjetničko postignuće uručio Conoru Kehellyju za irski film Čaša gorkog (A Pint of Bitter) nastalom u samostalnoj produkciji. Bez uvoda ili okolišanja, odmah ulijećemo u nelagodu situacije, prijeteću atmosferu kojoj fenomenalno proturječe naivni crtićki likovi. Na putovanju iz noćne more stvari se pogoršavaju više nego što smo očekivali, pa onda još malo. Suprotstavljajući svakodnevni dijalog s uznemirujuće stiliziranom perspektivom u prvom licu, ovaj nas film poziva da, unatoč svemu, popijemo još jednu – poručio je žiri.

Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film napravljen izvan obrazovne institucije otišla je francuskom filmu Stidljivi bog (Dieu est timide) Jocelyna Charlesa (produkcija remembers). Ova je priča ispričana s autoritativnom samouvjerenošću, krećući se od banalnog do bizarnog, uz hrabre stilske odluke te istaknute, pamtljive likove. Vodi nas u potpuno uvjerljivu alternativnu stvarnost. Prihvatili smo izazov i još uvijek čekamo odgovor na veliko pitanje – napisao je žiri.

Foto: Nika Kovacevic

Članovi žirija odlučili su dodijeliti i posebne nagrade. Jan Pinkava nagradio je tako belgijsko-francuski film Autokar Sylwije Szkiladz (Novanima Production, Ozù Productions, studio amopix, Vivi Film). Nine Gantz posebno se dojmio norveški Ivar Markusa Tangrea (Bacon Pictures). Sawako Kabuki svoju je posebnu nagradu uručila francusko-nizozemsko-portugalskom filmu

Djevojka od vode (Fille de l’eau) Sandre Desmazières (Animais AVPL, Caïmans Productions, Valk Productions). Maarten van Gageldonk odabrao je, pak, kineski film Okus piva (啤酒的滋味) Xiea Lija (samostalna produkcija), a Paola Orlić svoju je posebnu nagradu dala južnokorejskom filmu Naočale (An-Gyeong) Yumi Joung iz produkcije Match Cut Inc.

Prema odluci žirija Velikog natjecanja dugometražnog filma u sastavu Pierre Yves Drapeau, Mariam Kandelaki i Tina Smrekar Grand Prix pripada kanadsko-francuskom filmu Smrt ne postoji (La mort n'existe pas) Félixa Dufour-Laperrièrea (Embuscade Films i Miyu Productions). Lovina ili lovac? U svijetu nejednakosti protagonistica se zatekne u paradoksu želje da spasi svijet i spasi sebe. Autorova trezvenost i fluidna uporaba boja, prozirnosti i pretapajućih, preklapajućih pozadina i likova tvore film kao osjetljivu ravnotežu između nasilja i nježnosti protagonista. Suptilno i slojevito promišljanje ljudske svijesti – stoji u obrazloženju.

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Isti je žiri odlučio dodijeliti i posebno priznanje brazilskom filmu Kurvin sin (O filho da puta) Erice Maradone, Otta Guerre, Sávija Leitea i Tanije Anaye (produkcije: Anaya i Otto Desenhos Animados). Estetika slikovnosti i zvučna pozadina nadahnuta pričom i likovima stvaraju osvježavajući filmski prikaz univerzuma neprilagođenih. Film pokazuje da čak i naizgled nemaran pristup uporabi tako malo boja može opravdavati dugi format te čak i pridonijeti fabuli – napisali su.

Objedinjeni žiri Natjecanja studentskog filma i Natjecanja hrvatskog filma u sastavu Krste Gospodinovski, Marta Magnuska i Annegret Richter odlučio je Nagradu Dušan Vukotić za najbolji studentski film dodijeliti japanskom filmu I onda je zgrabio nož (そしてナイフを手にした) Sama Kuwe, nastalom na Tokijskom sveučilištu umjetnosti. Sugestivnim istraživanjem odrastanja i težine naslijeđenih očekivanja, prenesenih vizualnim pripovijedanjem koje potpuno zaokuplja te neočekivanim izmjenama perspektive, ovaj film pretvara jednostavnu pretpostavku u glasno promišljanje o izboru, odgovornosti i trenucima koji nas određuju – obrazložio je žiri.

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Prema odluci istoga žirija, prvo posebno priznanje pripalo je portugalsko-belgijsko-finsko-talijanskom radu Vrijeme leti (Time Flies) Tommasa Zerbija s europskog magistarskog programa RE:ANIMA. Uspori, duboko udahni, uživaj u trenutku, brini o sebi, ne brini, sve je… izvan kontrole. Ovaj film je svojevrsna čudna himna carpe diem filozofiji – poručio je žiri.

Drugo posebno priznanje otišlo je finsko-belgijsko-portugalskom filmu Stvari koje sam skupljala (Things That I Was Gathering) Ekaterine Žužljeve s istog programa. Trebaju nam ovakvi filmovi koji nas podsjećaju da nam nitko ne jamči slobodu, no da se za nju vrijedi boriti, pod svaku cijenu. Zahvaljujući snažnom pripovijedanju, uranjamo u emocionalnu stvarnost borbe za nešto tako temeljno, kao i u suočavanje s posljedicama, uključujući uhićenje i represiju. Ovaj film ostavlja trajan utisak i zadovoljstvo nam je dodijeliti mu posebno priznanje – stoji u obrazloženju.

Najboljim filmom Natjecanja hrvatskog filma proglašena je Priredba Ane Horvat u produkciji Umjetničke organizacije Anima, za oživljavanje uznemiravajuće uspomene i razotkrivanje pukotina u naizgled idiličnoj stvarnosti, za otkrivanje tenzija iza poznatih prizora i kolektivnih pripovijesti. Scene u estetici dječjeg crteža prikazuju djecu u grotesknoj situaciji i ideološkom kontekstu koji ne mogu razumjeti – poručio je žiri. Filmu pripada i financijska nagrada u iznosu od 1000 eura koju dodjeljuje Društvo hrvatskih filmskih autora i producenata.

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Posebno priznanje uručeno je Luki Vuciću za Srcolom iz produkcijske kuće Kinoteka. Jedna od velikih prednosti animacije u njezinoj je sposobnosti da dočara emocije, da prenese naše složene ljudske osjećaje u slike i likove s kojima se momentalno poistovjećujemo. Posebno se ističe kako je film prigrlio proturječnosti u radnji. Podsjeća nas na to da čak i kada emociju razumijemo, svejedno je moramo proživjeti. A taj proces, koliko god bolan bio, ono je što nam u konačnici pomaže da krenemo naprijed – bez osvrtanja, ali s hrabrošću za dalje – stoji u obrazloženju.

Novu Nagradu za najbolju umjetničku direkciju videoigre, koju dodjeljuje žiri u sastavu Admir Elezović (Croteam), Aleksandar Gavrilović (Gamechuck) i Sara Jurić (Gamepires), dobila je švicarska igra Time Flies Michaela Freija i studija Playables.

Pobjednika Natjecanja filmova za djecu i mlade birao je dječji žiri u sastavu Sven Fras, Rafael Grgić, Leo Kulić Mileta, Una Petković i Ema Šakić. Glavnu nagradu žiri je dodijelio japanskom filmu Na drugoj strani… (あの向こうは…) Mingyu Wang nastalom u produkciji Umjetničkog sveučilišta Tama, filmu koji je na nas ostavio nezaboravan dojam. Njegova se tehnika ističe kreativnim korištenjem različitih crtačkih medija za oblikovanje likova i pripovijedanje priče. Svojim vizualnim identitetom pruža nam uvid u ljepotu naše najkompleksnije emocije. Fluidnost animacije također je odigrala veliku ulogu u povezivanju naših osjećaja s temom filma. Tijekom gledanja u nama su se budili različiti osjećaji, no svi smo osjećali jedinstvenu emociju ljubavi. Film gledateljima postavlja pitanje: „Otkud dolazi strast za ljubavlju?“, ali dopušta da odgovor ovisi o njihovoj vlastitoj interpretaciji – objasnio je žiri.

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Posebno priznanje u Natjecanju filmova za djecu pripalo je južnokorejskom filmu Baka-baterija (건전지 할머니) Seungbaea Jeona (Toyville Studio), filmu koji nas je zabavio i privukao posebnu pažnju tehnikom u koju je uloženo puno truda. Jako je važna i poruka filma, a to je da će nas bližnji uvijek pronaći na pravom mjestu i da ostanemo blizu starijih od kojih možemo dobiti sigurnost, brigu i dobre savjete – stoji u obrazloženju.

O posebnom priznanju u Natjecanju filmova za mlade odlučila je publika koja je svojim glasovima nagradila čileanski film Grimizni tamagochi (El Tamagochi Escarlata) Francisca Viscerala Rivere (Pista B).

Nagrada publike Mr. M za film iz programa Velikog natjecanja kratkometražnog filma odlazi u ruke Anne Mantzaris za švedsko-francusko-češko-norveško-finski film Molim te (Please) iz produkcija Apparat Filmproduktion AB, Böhle Studios, Film i Väst, Kuli Film, Mikrofilm AS, Passion Paris Production i SVT.

Nagrada publike Mr. M za film iz programa Velikog natjecanja dugometražnog filma osvojio je film Samurajska balerina – Pariška zvijezda u cvatu (režija: Goro Taniguchi; produkcija: ARVO Animation, Tokyo Broadcasting System)

37. Svjetski festival animiranog filma održat će se od 7. do 12. lipnja 2027. godine.