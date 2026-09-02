Gotovo 15.000 ljudi prepoznalo se u njezino predstavi! Marijana Mikulić nastavlja s izvedbama diljem Hrvatske

Autorska monodrama Marijane Mikulić 'MARE #ženamajkaglumica' u samo je sedam mjeseci odigrana 40 puta pred gotovo 15.000 gledatelja, a niz gostovanja nastavlja se diljem Hrvatske. U nadolazećim mjesecima predstava će igrati u Splitu, Karlovcu, Osijeku, Vinkovcima, Novoj Gradiški, Koprivnici, Zadru, Kostreni, Varaždinu i Šibeniku, uz još tri zagrebačke izvedbe.

Od premijere 16. siječnja 'MARE' je zabilježila četrnaest rasprodanih izvedbi u zagrebačkom Lisinskom i četiri u Splitu te ispunila dvorane od Osijeka, Slavonskog Broda i Požege, preko Rijeke, Pule i Zadra, sve do Metkovića i Dubrovnika, a rasprodani su već i nadolazeći zagrebački termini 22. rujna i 2. listopada.

Foto: PROMO

U središtu predstave nalazi se žena koja u jednom danu pokušava uskladiti uloge majke, supruge, kćeri, prijateljice i glumice, ne odustajući pritom od potrebe da ostane svoja. Mikulić na pozornicu donosi vlastita iskustva iz braka, majčinstva i glumačkog posla, ali i svakodnevni pokušaj da sve obaveze stanu u 24 sata.

Partnerski odnosi koji nisu uvijek nalik onima iz romantičnih filmova, majčinstvo koje uz lijepe trenutke donosi i popriličnu dozu kaosa te karijera koja ne čeka da se privatni život posloži samo su neke od tema koje predstava otvara. Kroz humor i izraženu samoironiju Mikulić govori o očekivanjima, kompromisima, krivnji i umoru, ali i o vlastitim željama koje često ostaju na kraju popisa.

- Na pozornici iznosim priču koja polazi od mog života, ali ona vrlo brzo prestaje biti samo moja. Brak, djeca, posao, roditeljstvo, osjećaj da smo se u svim obavezama negdje izgubili i stalni pokušaj da budemo dobri svima oko sebe iskustva su s kojima živi mnogo ljudi. Zato mi je važno da u predstavi postoji humor, baš kao i u životu. U jednom trenutku čini se da se sve ruši, a već u sljedećem pronađemo razlog za smijeh. Nisam željela da publika samo promatra moje probleme, nego da u njima prepozna dio vlastitog života, nasmije se, možda pusti i koju suzu te iz dvorane izađe barem malo rasterećenija - istaknula je Marijana Mikulić.

Foto: PROMO

Iako polazi od njezina osobnog iskustva, 'MARE' se ne zadržava samo na autobiografskoj priči. Prikazane situacije poznate su različitim generacijama, zbog čega se u predstavi ne prepoznaju samo žene i majke. Među publikom je sve više muškaraca koji u pojedinim scenama prepoznaju svoje supruge, partnerice i majke, ali i vlastite odnose i svakodnevicu.

Predstava ne pokušava ponuditi recept za savršeno usklađen privatni i poslovni život. Kroz niz stvarnih situacija pokazuje koliko pokušaj istodobnog ispunjavanja svih životnih uloga može biti kaotičan, iscrpljujući i apsurdan, ali s odmakom i vrlo duhovit.