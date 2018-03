Govor Frances 'uzdrmao' noć Oscara, a dijelili su i Jet ski

Film meksičkog redatelja Guillerma Del Tora, 'Shape of Water', osvojio je četiri Oscara, od sveukupno 13 nominacija. Osim što je proglašen najboljim filmom, znanstveno-fantastična drama osvojila je zlatne statue Akademije filmskih znanosti i umjetnosti za scenografiju, najbolju originalnu glazbu i najbolju režiju.

Dodjelom su dominirali i 'Dunkirk' Christophera Nolana s tri Oscara, 'Darkest Hour' i 'Blade Runner 2049' s dva.

Pomalo 'uljuljanu' atmosferu bez prevelikih iznenađenja podigli su i neki snažni, zanimljivi i duhoviti govori i trenuci. Kada je otvorio jubilarnu 90. dodjelu nagrade koju dodjeljuje Akademija u Dolby Theatreu, Jimmy Kimmel (50) obratio se publici i odmah spomenuo seksualnog predatora Harveya Weinsteina kojeg su mnoge glumice u posljednjih nekoliko mjeseci optužile za seksualno uznemiravanje.

- Više ne možemo tolerirati loše ponašanje, svijet nas gleda - izjavio je komičar.

Dodao je kako je Akademija poduzela mjere protiv producenta i brzo ga izbacila iz udruženja.

- Bilo je mnogo nominiranih, ali Harvey je to najviše zaslužio - zaključio je Kimmel.

Frances McDormand (60) je kipić osvojila za glavnu žensku ulogu u filmu 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'. Na početku govora glumila je da hiperventilira pa zatražila da ustanu sve žene koje su ove godine nominirane za prestižnu nagradu.

Frances McDormand recognizes women in Hollywood during her Oscars acceptance speech. McDormand won the Oscar for Best Actress for her performance in "Three Billboards Outside Ebbing Missouri" https://t.co/AWx0OL64KA pic.twitter.com/X49wgnxl2J