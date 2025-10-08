'Građanin Kane' u Centru za kulturu Trešnjevka otvara program posvećen film noiru

Bezvremenskim klasikom „Građanin Kane” Orsona Wellesa u petak, 10. listopada u Velikoj dvorani Centra za kulturu Trešnjevka počinju projekcije posvećene film noiru, jednom od najutjecajnijih žanrova u povijesti kinematografije, za koje će ulaz biti besplatan.

„Kroz deset projekcija klasičnih ostvarenja i uvodna predavanja upoznat ćemo se s multidisciplinarnim pristupom filmu noir, povijesnim pregledom osnovnih momenata i tranzicija samog žanra, ali i predstavljanjem raznih teorija koje bujaju u vezi s njime”, najavljuju iz CeKaTe-a.

„Mračne ulice, fatalne žene, spletke dovedene do paroksizma, gubitak pamćenja i identiteta; požuda, zločin, gradski labirint, prevare, prljave laži – sve te teme koje se neprestano obnavljaju i vraćaju označavaju žanr poznat pod nazivom film noir”, ističe se u najavi.

Predstavit će se povijest žanra, njegovi korijeni u književnosti i filozofiji, kao i teorije koje ga i danas čine predmetom rasprava: od psihoanalize i feminizma do poststrukturalizma i ideoloških čitanja.

Govorit će se o literarnim utjecajima, ‘hard-boiled’ detektivima, poslijeratnoj depresiji, europskim filmskim utjecajima, kao što je njemački ekspresionizam, te o tome kako se film noir neprestano obnavlja, kao i njegovo čitanje i tumačenje, primjerice kroz feminističke kritike lika femme fatale, postegzistencijalne analize tjeskobe ili složenosti ljudskih odnosa.

Program će se baviti i elementima filmskog jezika kao što su svjetlo i zvuk te načinima filmskog pripovijedanja, od šireg konteksta film noira, s posebnim naglaskom na neo-noir u europskom i svjetskom kontekstu do pojedinih teorija čitanja žanra kao što su psihoanaliza, feminizam, poststrukturalizam, te ukazati na primjere iz društvene zbilje koji odišu 'noirovskim' ozračjem.

Osim „Građanina Kanea” prikazat će se „Malteški sokol” Johna Hustona, „Dvostruka obmana” Billyja Wildera, „Zaobilaznica” Edgara G. Ulmera, „Duboki san” Howarda Hawksa. Tu su i „Bulevar sumraka” Billyja Wildera, „Treći čovjek” Carola Reeda, „Dama iz Šangaja” Orsona Wellesa, „Uzaludna pljačka” Stanleya Kubricka i „Dodir zla” Orsona Wellesa.

Autor programa Mario Vrbančić, koji će imati uvodna predavanja, doktor je komparativne književnosti, medija i filmskih studija, koji se kao pisac, redatelj i teoretičar bavi filmom, popularnom kulturom i odnosom umjetnosti i ideologije.

