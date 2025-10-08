Obavijesti

Show

Komentari 0
KULTNI KLASIK

'Građanin Kane' u Centru za kulturu Trešnjevka otvara program posvećen film noiru

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
'Građanin Kane' u Centru za kulturu Trešnjevka otvara program posvećen film noiru
Foto: Instagram

Jedan od najpoznatijih primjeraka žanra film noira, 'Građanin Kane', bit će prvi u nizu od deset filmova koji će se moći pogledati u Velikoj dvorani trešnjevačkog Kulturnog centra

OGLAS
OGLAS

Bezvremenskim klasikom „Građanin Kane” Orsona Wellesa u petak, 10. listopada u Velikoj dvorani Centra za kulturu Trešnjevka počinju projekcije posvećene film noiru, jednom od najutjecajnijih žanrova u povijesti kinematografije, za koje će ulaz biti besplatan.

„Kroz deset projekcija klasičnih ostvarenja i uvodna predavanja upoznat ćemo se s multidisciplinarnim pristupom filmu noir, povijesnim pregledom osnovnih momenata i tranzicija samog žanra, ali i predstavljanjem raznih teorija koje bujaju u vezi s njime”, najavljuju iz CeKaTe-a.

DOVE FASHION.HR Žarevac predstavio crno-bijeli svijet po uzoru na film noir
Žarevac predstavio crno-bijeli svijet po uzoru na film noir
OGLAS

„Mračne ulice, fatalne žene, spletke dovedene do paroksizma, gubitak pamćenja i identiteta; požuda, zločin, gradski labirint, prevare, prljave laži – sve te teme koje se neprestano obnavljaju i vraćaju označavaju žanr poznat pod nazivom film noir”, ističe se u najavi.

Predstavit će se povijest žanra, njegovi korijeni u književnosti i filozofiji, kao i teorije koje ga i danas čine predmetom rasprava: od psihoanalize i feminizma do poststrukturalizma i ideoloških čitanja.

Govorit će se o literarnim utjecajima, ‘hard-boiled’ detektivima, poslijeratnoj depresiji, europskim filmskim utjecajima, kao što je njemački ekspresionizam, te o tome kako se film noir neprestano obnavlja, kao i njegovo čitanje i tumačenje, primjerice kroz feminističke kritike lika femme fatale, postegzistencijalne analize tjeskobe ili složenosti ljudskih odnosa.

GLAZBENA LEGENDA NA FILMU Film 'Elvis' nije biografija, to je više kao krimić, film noir, film s tajnom: Tko je ubio Presleyja?
Film 'Elvis' nije biografija, to je više kao krimić, film noir, film s tajnom: Tko je ubio Presleyja?

Program će se baviti i elementima filmskog jezika kao što su svjetlo i zvuk te načinima filmskog pripovijedanja, od šireg konteksta film noira, s posebnim naglaskom na neo-noir u europskom i svjetskom kontekstu do pojedinih teorija čitanja žanra kao što su psihoanaliza, feminizam, poststrukturalizam, te ukazati na primjere iz društvene zbilje koji odišu 'noirovskim' ozračjem.

Osim „Građanina Kanea” prikazat će se „Malteški sokol” Johna Hustona, „Dvostruka obmana” Billyja Wildera, „Zaobilaznica” Edgara G. Ulmera, „Duboki san” Howarda Hawksa. Tu su i „Bulevar sumraka” Billyja Wildera, „Treći čovjek” Carola Reeda, „Dama iz Šangaja” Orsona Wellesa, „Uzaludna pljačka” Stanleya Kubricka i „Dodir zla” Orsona Wellesa.

Autor programa Mario Vrbančić, koji će imati uvodna predavanja, doktor je komparativne književnosti, medija i filmskih studija, koji se kao pisac, redatelj i teoretičar bavi filmom, popularnom kulturom i odnosom umjetnosti i ideologije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OGLAS
OGLAS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OGLAS
Komentari 0
OGLAS
FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera
NE SRAME SE

FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No i one ponekad vole podijeliti na društvenim mrežama kako izgledaju bez šminke i filtera. I toga se ne srame
Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati
BILA JE NJEGOVA OAZA MIRA

Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati

U srpnju ove godine razgovarali smo s Halidom Bešlićem o njegovoj novoizgrađenoj vili na Pelješcu, za koju je zemljište kupio 2022. godine.
OGLAS
OGLAS
Hanka Paldum: Prije četiri dana vidjela sam Halida, molila sam Gospodara da ga izliječi i vrati
POTRESNO

Hanka Paldum: Prije četiri dana vidjela sam Halida, molila sam Gospodara da ga izliječi i vrati

Hanka Paldum na Facebooku se oprostila od Halida Bešlića. Priznala je da joj je teško prihvatiti njegov odlazak i da ga je voljela kao brata s kojim je na počecima karijere dijelila i radost i tugu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025