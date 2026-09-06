Gradonačelnik Romić potvrdio: 'Jakov Jozinović nastupa na 61. Vinkovačkim jesenima'

- Poštujemo svačije mišljenje, ali isto tako moramo reći kako je Jakov velika želja naših sugrađana - objavio je Romić na svom Facebook profilu i profilu Grada, dodavši da su ih brojne Vinkovčanke i Vinkovčani često pitali kada će napokon Jozinović nastupiti u svom gradu.

Zato će im, poručio je, tu želju i ispuniti.

- Dijete ovoga grada nastupit će na Vinkovačkim jesenima, u svojim Vinkovcima. Ne želimo nikoga povrijediti niti zanemariti bilo čije osjećaje. Vjerujemo da Jakov Jozinović i njegova glazba nose jednu pozitivnu priču i okupljaju ljude, a upravo s tim ciljem i radimo našu najveću manifestaciju - rekao je gradonačelnik.

Foto: MARIO POJE

Ističe da Vinkovačke Jeseni pripadaju svim građanima toga grada, ali i svim Slavonkama i Slavoncima koji će, siguran je, u velikom broju uživati u koncertu. Romić nije otkrio o kakvim pritužbama se radi, a pojedini mediji povezuju ih s koncertom Jozinovića u dvorani SPENS u Novom Sadu, održanim u ožujku unatoč apelu Udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog na hrvatske glazbenike da ne nastupaju jer je, kako su naveli, na tom mjestu 1991. bio logor za Hrvate.

Foto: Denis Kapetanovic

Izravan povod njihovom obraćanju bili su koncerti Tonyja Cetinskog, koji je koncert otkazao te Jakova Jozinovića. I iz uprave SPENS-a odbacili su tvrdnje da je ta dvorana bila mjesto zatočenja i zlostavljanja, navodeći kako je tijekom ratnih godina primala prognanike iz Hrvatske.

Predsjednica Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara i sudionica Bitke za Vukovar Zorica Gregurić istaknula je kako nakon okupacije Vukovara nije bilo izbjeglica jer se izbjeglice mogu slobodno kretati, poručivši kako su oni bili zarobljenici s kojima se nečovječno postupalo. U zadnjih petnaestak godina u dvorani SPENS-a od hrvatskih glazbenika nastupali su Goran Bare, Jelena Rozga, Gibonni, Damir Urban, Hladno pivo, Parni valjak, Let 3, Tereza Kesovija, Josipa Lisac i Severina.

Zagreb: Drugi koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na 61. Vinkovačkim jesenima prvi koncert imat će Jakov Jozinović, a zadnji Toni Cetinski i bit će održani na glavnoj pozornici Vinkovačkih jeseni u središtu grada.