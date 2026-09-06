Obavijesti

Show

Komentari 6
MLADI VINKOVČANIN

Gradonačelnik Romić potvrdio: 'Jakov Jozinović nastupa na 61. Vinkovačkim jesenima'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Gradonačelnik Romić potvrdio: 'Jakov Jozinović nastupa na 61. Vinkovačkim jesenima'
10
Zagreb: Jakov Jozinović održao prvi koncert u Areni | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Josip Romić potvrdio je putem društvene mreže da će Jakov Jozinović nastupiti na 61. Vinkovačkim jesenima, a objava je uslijedila nakon što su posljednjih dana dobili određene pritužbe zbog odluke da nastupi

Admiral

- Poštujemo svačije mišljenje, ali isto tako moramo reći kako je Jakov velika želja naših sugrađana - objavio je Romić na svom Facebook profilu i profilu Grada, dodavši da su ih brojne Vinkovčanke i Vinkovčani često pitali kada će napokon Jozinović nastupiti u svom gradu.

VINKOVAČKE JESENI Građani se bune protiv nastupa Jakova Jozinovića u Vinkovcima
Građani se bune protiv nastupa Jakova Jozinovića u Vinkovcima

Zato će im, poručio je, tu želju i ispuniti.

- Dijete ovoga grada nastupit će na Vinkovačkim jesenima, u svojim Vinkovcima. Ne želimo nikoga povrijediti niti zanemariti bilo čije osjećaje. Vjerujemo da Jakov Jozinović i njegova glazba nose jednu pozitivnu priču i okupljaju ljude, a upravo s tim ciljem i radimo našu najveću manifestaciju - rekao je gradonačelnik.

Foto: MARIO POJE

Ističe da Vinkovačke Jeseni pripadaju svim građanima toga grada, ali i svim Slavonkama i Slavoncima koji će, siguran je, u velikom broju uživati u koncertu. Romić nije otkrio o kakvim pritužbama se radi, a pojedini mediji povezuju ih s koncertom Jozinovića u dvorani SPENS u Novom Sadu, održanim u ožujku unatoč apelu Udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog na hrvatske glazbenike da ne nastupaju jer je, kako su naveli, na tom mjestu 1991. bio logor za Hrvate.

Mostar: Koncert Jakova Jozinovića
Foto: Denis Kapetanovic

Izravan povod njihovom obraćanju bili su koncerti Tonyja Cetinskog, koji je koncert otkazao te Jakova Jozinovića. I iz uprave SPENS-a odbacili su tvrdnje da je ta dvorana bila mjesto zatočenja i zlostavljanja, navodeći kako je tijekom ratnih godina primala prognanike iz Hrvatske.

ŠTO SE DOGODILO? Širi se snimka nastupa Jakova Jozinovića u polupraznom klubu
Širi se snimka nastupa Jakova Jozinovića u polupraznom klubu

Predsjednica Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara i sudionica Bitke za Vukovar Zorica Gregurić istaknula je kako nakon okupacije Vukovara nije bilo izbjeglica jer se izbjeglice mogu slobodno kretati, poručivši kako su oni bili zarobljenici s kojima se nečovječno postupalo. U zadnjih petnaestak godina u dvorani SPENS-a od hrvatskih glazbenika nastupali su Goran Bare, Jelena Rozga, Gibonni, Damir Urban, Hladno pivo, Parni valjak, Let 3, Tereza Kesovija, Josipa Lisac i Severina.

Zagreb: Drugi koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb
Zagreb: Drugi koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na 61. Vinkovačkim jesenima prvi koncert imat će Jakov Jozinović, a zadnji Toni Cetinski i bit će održani na glavnoj pozornici Vinkovačkih jeseni u središtu grada.

VIĐEN S POPULARNOM PJEVAČICOM Potvrda ljubavi? Jozinović se u Zagrebu prošetao s djevojkom s kojom ga odnedavno povezuju
Potvrda ljubavi? Jozinović se u Zagrebu prošetao s djevojkom s kojom ga odnedavno povezuju

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Sjećate li se kontroverzne Steffani Banić? Vodila je ljubav u Big Brotheru s Ervinom...
'NIČEGA SE NE SRAMIM'

FOTO Sjećate li se kontroverzne Steffani Banić? Vodila je ljubav u Big Brotheru s Ervinom...

Splićanku Steffani Banić javnost je upoznala 2015. tijekom emitiranja RTL- ovog popularnog showa 'Big Brother '. Kontroverzna djevojka u reality je ušla željna ljubavi, novca i popularnosti
Evo što je Thompson objavio dok traje veliki prosvjed za Liku
SNIMKA S HIPODROMA

Evo što je Thompson objavio dok traje veliki prosvjed za Liku

Marko Prković Thompson nije se oglašavao povodom današnjeg prosvjeda
Joheirry Mola iz Dominikanske Republike nova je Miss svijeta
FOTO

Joheirry Mola iz Dominikanske Republike nova je Miss svijeta

Svijet je dobio novu kraljicu ljepote. Joheirry Mola Dominguez (24) iz Dominikanske Republike proglašena je novom Miss svijeta na spektakularnoj završnici 73. izdanja ovog prestižnog natjecanja. Glamurozna ceremonija bila je u subotu navečer u Ho Chi Minh Cityju u Vijetnamu, gdje je Mola preuzela željenu plavu krunu od svoje prethodnice, Opal Suchata Chuangsri s Tajlanda, Miss svijeta 2025. Hrvatsku je na izboru predstavljala Ema Helena Vičar, koja se nije plasirala među 40 najboljih kandidatkinja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026