Josip Romić potvrdio je putem društvene mreže da će Jakov Jozinović nastupiti na 61. Vinkovačkim jesenima, a objava je uslijedila nakon što su posljednjih dana dobili određene pritužbe zbog odluke da nastupi
Gradonačelnik Romić potvrdio: 'Jakov Jozinović nastupa na 61. Vinkovačkim jesenima'
- Poštujemo svačije mišljenje, ali isto tako moramo reći kako je Jakov velika želja naših sugrađana - objavio je Romić na svom Facebook profilu i profilu Grada, dodavši da su ih brojne Vinkovčanke i Vinkovčani često pitali kada će napokon Jozinović nastupiti u svom gradu.
Zato će im, poručio je, tu želju i ispuniti.
- Dijete ovoga grada nastupit će na Vinkovačkim jesenima, u svojim Vinkovcima. Ne želimo nikoga povrijediti niti zanemariti bilo čije osjećaje. Vjerujemo da Jakov Jozinović i njegova glazba nose jednu pozitivnu priču i okupljaju ljude, a upravo s tim ciljem i radimo našu najveću manifestaciju - rekao je gradonačelnik.
Ističe da Vinkovačke Jeseni pripadaju svim građanima toga grada, ali i svim Slavonkama i Slavoncima koji će, siguran je, u velikom broju uživati u koncertu. Romić nije otkrio o kakvim pritužbama se radi, a pojedini mediji povezuju ih s koncertom Jozinovića u dvorani SPENS u Novom Sadu, održanim u ožujku unatoč apelu Udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog na hrvatske glazbenike da ne nastupaju jer je, kako su naveli, na tom mjestu 1991. bio logor za Hrvate.
Izravan povod njihovom obraćanju bili su koncerti Tonyja Cetinskog, koji je koncert otkazao te Jakova Jozinovića. I iz uprave SPENS-a odbacili su tvrdnje da je ta dvorana bila mjesto zatočenja i zlostavljanja, navodeći kako je tijekom ratnih godina primala prognanike iz Hrvatske.
Predsjednica Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara i sudionica Bitke za Vukovar Zorica Gregurić istaknula je kako nakon okupacije Vukovara nije bilo izbjeglica jer se izbjeglice mogu slobodno kretati, poručivši kako su oni bili zarobljenici s kojima se nečovječno postupalo. U zadnjih petnaestak godina u dvorani SPENS-a od hrvatskih glazbenika nastupali su Goran Bare, Jelena Rozga, Gibonni, Damir Urban, Hladno pivo, Parni valjak, Let 3, Tereza Kesovija, Josipa Lisac i Severina.
Na 61. Vinkovačkim jesenima prvi koncert imat će Jakov Jozinović, a zadnji Toni Cetinski i bit će održani na glavnoj pozornici Vinkovačkih jeseni u središtu grada.
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