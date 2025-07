Grafiti i murali danju, koncerti noću: 'Sve radimo sami, najveća nagrada je vidjeti našu publiku'

Kreće mnogima omiljen ljetni festival 'Graffiti na Gradele', spoj glazbe, uživanja na plaži i umjetnosti, a koji se i ove godine, u svojem 14. izdanju, održava u Bolu na Braču od 23. do 27. srpnja. Marko Boko iz organizacije festivala otkrio je za 24sata detalje programa te dodaje da su dani ispunjeni aktivnostima 'od jutra do jutra'.

- Imamo plažu, različite aktivnosti za djecu, mlade, starije... Međutim, u fokusu je oslikavanje velikih formata oko Bijele kuće. Posebno smo ponosni na taj dio da imamo strane muraliste i muralistkinje - kaže te otkriva kako se radi o umjetnicima iz Njemačke, Brazila, Nizozemske, nekoliko ih dolazi iz regije, a uz njih će crtati i, kaže Boko, 'domaća reprezentacija'. Osim što se može uživati u promatranju procesa kako nastaju murali i grafiti, GNG i ove godine priprema još neke aktivnosti. Radi se o natjecanjima kao što su ludi skokovi u more, ulična košarka, izrada najboljih skica za grafite, natjecanje u plivanju na luftićima, različite utrke s loptama u moru, različite igre a tu su i dvije radionice za djecu. Sve to, objašnjava Boko, traje od 10 sati ujutro, do 20-21 sat, na lokaciji Bijele kuće.

Foto: Graffiti na Gradele

- Dnevna rotacija ljudi ukupno u dnevnom i večernjem programu je oko 3000 ljudi, to su mahom domaći ljudi, no posebno se veselimo kada nam u dnevnom programu prolaze različiti stranci. Oni ovdje idu na plažu, prolaznici su, i gledaju kako se rade grafiti i murali i postaju integralni dio festivali. Ipak, ponosni smo da je naša publika, u ovom svijetu 'festivalizacije', gdje se sve okreće prema strancima, ipak 99,9% domaća - objašnjava.

A za razliku od mnogih festivala, GNG rade - volonteri. Radi se o ljudima koji uzimaju godišnji odmor s 'dnevnih' poslova i rješavaju ispite na fakultetima kako bi se bavili organizacijom festivala i pomagali oko svega što je potrebno.

- Sve sami radimo. Nema vanjske produkcije koji nam grade pozornice i lokaciju, to radi naš volonterski tim. Možda je to stvar na koju sam najviše ponosan, mladi iz cijele Hrvatske rade na organizaciji samog festivala. Najdraže nam je kad sve pripremimo i kada nam dođu ljudi iz cijele regije, a ove godine dolaze i s drugih kontinenata, to vidimo prema prodaji karata. Mi se polomimo da sve napravimo, ali kada vidimo da ljudi uživaju, nema bolje nagrade - kaže.

Foto: Marko Lopac

Osim dnevnog programa, tu je i noćni, a on sadrži brojne nastupe kroz dvije večeri.

- Stižu i poznata reperska imena. Od prvog izdanja su s nama različita hip-hop imena, ove godine su to Hiljson, Vojko V, Bore Balboa, Peki... Imamo 12 bendova, šest po danu. To uvijek bude rasprodano i krcato, postane neka energična kulminacija dana, a koncerti traju do ranih jutarnjih sati - objašnjava Boko te dodaje kako se upravo i oni druže tijekom dana na plaži s ostalom.

Foto: Marko Lopac

- I izvođači su i publika, to je sve povezano, to bude jedan 'hip-hop graffiti vacation', kako to naši strani gosti nazivaju - zaključuje Boko.