GLAZBENA NAGRADA

Grammy 2026.: Evo što trebate znati o ovogodišnjoj dodjeli

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Grammy 2026.: Evo što trebate znati o ovogodišnjoj dodjeli
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Večeras će biti dodijeljene 68. nagrade Grammy. Evo tko je sve nominiran za tu prestižnu nagradu, tko će sve nastupiti i uručiti nagrade te gdje možete pratiti dodjelu

Admiral

Ovogodišnja 68. dodjela nagrada Grammy održat će se u nedjelju. Najveća imena industrije, uključujući Kendricka Lamara, Lady Gagu i Bad Bunnyja, borit će se za prestižne nagrade. Komičar Trevor Noah vodit će ceremoniju šestu godinu zaredom, a večer u Crypto.com Areni u Los Angelesu mogla bi ispisati povijest. Donosimo sve ključne informacije koje trebate znati uoči najvažnije glazbene večeri.

Kendrick Lamar predvodi nominirane

Reper Kendrick Lamar predvodi listu nominiranih s impresivnih devet nominacija. Slijede ga Lady Gaga, Jack Antonoff i kanadski producent i tekstopisac Cirkut, od kojih svatko ima po sedam nominacija. Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Leon Thomas i Serban Ghenea mogu se pohvaliti sa šest nominacija, dok su Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile i Tyler, the Creator osvojili po pet.

PRESTIŽNA NAGRADA Donosimo listu nominiranih za Grammy 2026.: Evo tko će se boriti za najbolji album i pjesmu
Donosimo listu nominiranih za Grammy 2026.: Evo tko će se boriti za najbolji album i pjesmu

Tko nastupa i uručuje nagrade?

Popis prezentera uključuje brojna poznata lica poput Doechii, Harryja Stylesa, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeffa Goldbluma, Karol G, Lainey Wilson, Marcella Hernándeza, Nikki Glaser, Q-Tipa, Queen Latifah i Teyane Taylor.

Gledatelje očekuje i bogat glazbeni program. Svoje nastupe potvrdili su Justin Bieber, Clipse, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Rosé, Tyler, the Creator, Lady Gaga te svih osam ovogodišnjih nominiranih za najboljeg novog izvođača: Leon Thomas, Olivia Dean, globalna djevojačka grupa Katseye, The Marías, Addison Rae, sombr, Alex Warren i Lola Young.

NIŠTA OVOG PUTA ZA TAYLOR Evo zašto Swift nije dobila niti jednu nominaciju za Grammy
Evo zašto Swift nije dobila niti jednu nominaciju za Grammy

Tijekom segmenta "in memoriam" nastupit će Reba McEntire, Brandy Clark i Lukas Nelson. Ms. Lauryn Hill odat će počast D'Angelu i Roberti Flack, dok će Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan i Slash izvesti posvetu Ozzyju Osbourneu.

Kako i gdje pratiti ceremoniju

Glavna ceremonija emitirat će se uživo na CBS-u u nedjelju, 1. veljače, s početkom u 20 sati po istočnoameričkom vremenu. Dodjelu će biti moguće pratiti i putem streaming servisa koji u svojoj ponudi imaju CBS, kao što su Hulu + Live TV, YouTube TV i FuboTV. Pretplatnici na premium paket Paramount+ moći će pratiti prijenos uživo, dok će ostalim pretplatnicima snimka biti dostupna dan kasnije.

Uoči glavnog događaja, u 15:30 sati po istočnoameričkom vremenu (12:30 po pacifičkom), u Peacock Theateru u Los Angelesu održat će se premijerna ceremonija na kojoj se dodjeljuje većina nagrada. Prijenos će biti dostupan na YouTube kanalu Recording Academyja i na stranici live.GRAMMY.com.

NOMINACIJE, ALI BEZ NAGRADE... Iznenađeni? Ove zvijezde nisu nikada osvojile nijedan Grammy
Iznenađeni? Ove zvijezde nisu nikada osvojile nijedan Grammy

Associated Press emitirat će četverosatni program s crvenog tepiha, koji uključuje intervjue i modne izvještaje. Prijenos će biti dostupan na YouTubeu i stranici APNews.com.

