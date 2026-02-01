Grammy 2026.: Evo što trebate znati o ovogodišnjoj dodjeli

Ovogodišnja 68. dodjela nagrada Grammy održat će se u nedjelju. Najveća imena industrije, uključujući Kendricka Lamara, Lady Gagu i Bad Bunnyja, borit će se za prestižne nagrade. Komičar Trevor Noah vodit će ceremoniju šestu godinu zaredom, a večer u Crypto.com Areni u Los Angelesu mogla bi ispisati povijest. Donosimo sve ključne informacije koje trebate znati uoči najvažnije glazbene večeri.

Kendrick Lamar predvodi nominirane

Reper Kendrick Lamar predvodi listu nominiranih s impresivnih devet nominacija. Slijede ga Lady Gaga, Jack Antonoff i kanadski producent i tekstopisac Cirkut, od kojih svatko ima po sedam nominacija. Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Leon Thomas i Serban Ghenea mogu se pohvaliti sa šest nominacija, dok su Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile i Tyler, the Creator osvojili po pet.

Tko nastupa i uručuje nagrade?

Popis prezentera uključuje brojna poznata lica poput Doechii, Harryja Stylesa, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeffa Goldbluma, Karol G, Lainey Wilson, Marcella Hernándeza, Nikki Glaser, Q-Tipa, Queen Latifah i Teyane Taylor.

Gledatelje očekuje i bogat glazbeni program. Svoje nastupe potvrdili su Justin Bieber, Clipse, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Rosé, Tyler, the Creator, Lady Gaga te svih osam ovogodišnjih nominiranih za najboljeg novog izvođača: Leon Thomas, Olivia Dean, globalna djevojačka grupa Katseye, The Marías, Addison Rae, sombr, Alex Warren i Lola Young.

Tijekom segmenta "in memoriam" nastupit će Reba McEntire, Brandy Clark i Lukas Nelson. Ms. Lauryn Hill odat će počast D'Angelu i Roberti Flack, dok će Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan i Slash izvesti posvetu Ozzyju Osbourneu.

Kako i gdje pratiti ceremoniju

Glavna ceremonija emitirat će se uživo na CBS-u u nedjelju, 1. veljače, s početkom u 20 sati po istočnoameričkom vremenu. Dodjelu će biti moguće pratiti i putem streaming servisa koji u svojoj ponudi imaju CBS, kao što su Hulu + Live TV, YouTube TV i FuboTV. Pretplatnici na premium paket Paramount+ moći će pratiti prijenos uživo, dok će ostalim pretplatnicima snimka biti dostupna dan kasnije.

Uoči glavnog događaja, u 15:30 sati po istočnoameričkom vremenu (12:30 po pacifičkom), u Peacock Theateru u Los Angelesu održat će se premijerna ceremonija na kojoj se dodjeljuje većina nagrada. Prijenos će biti dostupan na YouTube kanalu Recording Academyja i na stranici live.GRAMMY.com.

Associated Press emitirat će četverosatni program s crvenog tepiha, koji uključuje intervjue i modne izvještaje. Prijenos će biti dostupan na YouTubeu i stranici APNews.com.