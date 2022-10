Grašo će dio koncerta u Srbiji posvetiti Oliveru, iako on tamo nije htio pjevati nakon 1991.

Znam da je Oliver bio i ostao jedan od pjevača čije se pjesme rado slušaju u Srbiji. Zato sam odlučio svoju vjernu beogradsku publiku usrećiti specijalnim opusom u njegovu čast, da ga se sjetimo na najljepši način, rekao je za srpski Blic Petar Grašo (46), splitski pjevač i prijatelj preminulog Olivera Dragojevića. Neosporna je činjenica da se pjesme Olivera Dragojevića slušaju, i da su se slušale godinama unazad, diljem regije. No, unatoč njegovoj popularnosti Oliver u Srbiji nakon 1991. godine više nije nastupao. Zašto? U intervjuu 2019. godine to je objasnila njegova dugogodišnja supruga, udovica Vesna Dragojević.

- Nikad on ništa grubo nije rekao. Bio je takav da drži do riječi. Kada je počeo rat, mama, tata i sestra su došli ovdje, bili su kod mene u Splitu. Vidjeli smo kako gore brodovi, tu je bio i veliki brod od 10 metara moga oca, koji je počeo graditi kad sam išla u osnovnu školu. Otac je vidio kako taj brod gori pa je plakao i kukao. Oliver je mu je tada rekao da se ne nervira. Rekao mu je: 'Ja sam tamo puno radio, bio sam milijun puta, ali ako vas to tješi nikad više neću tamo pjevati. To je jedina rečenica koju je rekao u vezi toga. Ništa on nije imao protiv, dolazili su Srbi u Sarajevo, Tuzlu... - ispričala je tada Vesna u emisiji 'Ognjena zemlja' na bosanskohercegovačkom kanalu TV1.

