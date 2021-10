Bivši glazbenik par Danijela Martinović (50) i Petar Grašo (45) nikada nisu stali pred oltar, a zajedno su proveli 24 godine. Par je prekinuo ove godine, a izgleda kako je Petar našao utjehu u 15 godina mlađoj glazbenici Hani Huljić, čiji je otac Tonči Huljić (59), Danijelin bliski suradnik.

Danijela se ubrzo oglasila na Instagram profilu i otkrila tko je njezin 'tajni saveznik'. Naime, pjevačica već duže vrijeme koristi jednu hijaluronsku kremu koja joj, kako tvrdi, kožu drži zategnutom.

Poznato je kako je Martinović prije Graše bila u trogodišnjem braku s Marko Perkovićem Thompsonom (54), koji je prije nekoliko godina zatražio crkveni razvod od Vatikana.

Grašo i Danijela su se upoznali 1995. godine na Dori, a nakon njezinog civilnog razvoda započeli su ljubavnu vezu.

- Ja sam 1995. na Dori bio autor pjesme Boginja koju je otpjevao Oliver Dragojević. Mi smo bili drugi jer, naravno, na svakom festivalu gdje Tonči Huljić piše pjesmu, on bude prvi. On je tad bio prvi s Danijelom. Ja sam gledao taj njihov stol i nisam ih tada ni poznavao. Zdenko Runjić, Oliver i ja smo sjedili, a ja sam gledao taj stol pokraj nas i mislio si: Sad su ti neki Huljići pobijedili. Vidi ovu malu plavu koja pjeva kikiriki Miki moj. Ništa mi tu nije bilo jasno. Na kraju je ta 'mala' već 22 godine moja djevojka, a ovaj čovjek do mene je moj veliki prijatelj i jedan od najboljih autora mojih hitova. Život je ponekad tako duhovit - ispričao je Grašo prije nekoliko godina u jednom showu.

Danijela je od početka glazbene karijere surađivala s Tončijem Huljićem, najprije u Magazinu, a zatim i u solo karijeri.

Podsjetimo, izvori bliski pjevaču otkrili su da je glazbeni par navodno već neko vrijeme zajedno. Oni to zasad nisu komentirali.