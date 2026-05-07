Grašo otkrio zašto on i Hana izbjegavaju javna događanja

Mene sveti Duje asocira prvenstveno na djetinjstvo, sveti Duje je zapravo kao neko obiteljsko slavlje za cijeli grad. Sjećam se tih klepetavaca, tih drvenih leptira koji su bili 'must have', što se kaže kad si dijete. Ja sam svom djetetu uzeo to prije dva-tri dana, njoj je to bilo zanimljivo par minuta, ona je digital era, rekao je pjevač Petar Grašo za IN Magazin.

Grašo je u srijedu zapjevao svojim sugrađanima na splitskoj Rivi u sklopu proslave Sudamje, a iz backstagea su ga bodrili oni najvažniji - supruga Hana s kćeri Albom i sinom Tonijem.

- Oni znaju točno svaki put još malo prebaciti granicu, testiraju te, a ja sam isto roditelj prvi put, tako da učimo jedni od drugih. Mislim da tu treba pustiti djecu da razviju i svoju osobnost, ne treba ih u svemu zatomljavati, ali treba im postaviti neke granice na način koji razumiju - priznao je pjevač.

Split: Hana Huljić-Grašo pratila je nastup supruga Petra na Rivi | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iako je gotovo tri desetljeća na sceni, privatni život oduvijek je nastojao držati podalje od reflektora. Isto vrijedi i za njegovu suprugu Hanu, s kojom je četiri godine u braku.

- Lagan si onoliko koliko ti je lagan partner i koliko si ti sam lagan. Mi smo nekako ljudi koji se fokusiraju na bitno. Nismo tipovi od tračeva, nismo tipovi od dolaska na neke evente da nas se slika, mi živimo neki život koji je meni i njoj drag, a to je daleko od kamera. Volimo slične stvari, sličnu muziku, imamo ta dva mala Gremlina koja nam se motaju oko nogu, tako da su to neki naši fokusi. Volimo se i uživamo biti s ljudima koji su nam bliski - rekao je Grašo.

Zagreb: Hana Huljić i Petar Grašo nastupili na humanitarnoj zakladi Vatreno srce | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Kad se ugase svjetla pozornice i završe koncerti, najviše uživa u jednostavnim stvarima.

- Ja sam miran tip, tip koji voli humor, tip koji ima spicy humor s prijateljima koje zna, koje voli za stolom, ne milijun ljudi, ne ljude koji će mi govoriti da sam ja super, nego ljude koje poznajem, s kojima mogu razgovarati o nekim temama koje me zanimaju, ne pametovati. Beskrajno volim more, ribe, lignje, jedva čekam ljeto kad između koncerata odem na svoj brod i bacim peškafondo - zaključio je Petar Grašo.