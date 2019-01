Grašo se borio sa slušalicama, Bekvalac pjevala 'pod križem'

Večeras se u Beogradu u Štark Areni održao prvi 'Music Awards Ceremony', godišnja dodjela nagrada najboljim regionalnim pjevačima. Pred tisućama ljudi zapjevali su brojni regionalni pjevači. Petar Grašo (42) u izvedbi pjesme 'Ako te pitaju' borio se sa slušalicama. Mučio se svirajući klavir i istovremeno popravljajući slušalice. Čas je vadio slušalicu iz jednog pa čas iz drugog uha. Zatim je otkačio mikrofon s košulje, pa onda sve vraćao.

Foto: Screenshot 24sata

Ipak, publika je komentirala kako je Grašo jedan od rijetkih pjevača koji je otpjevao cijelu pjesmu bez playbacka, te je zbog toga dobio posebne ovacije prisutnih, ali i osvojio nagradu za najboljeg muškog izvođača i pjesmu 'Ako te pitaju' koja je najslušanija na radio stanicama u 2018. godini.

Pjevačica Nataša Bekvalac (38), također je bila u centru medijske pozornosti. Naime, pjevačica se pojavila u haljini s natpisom 'Nisi sama' te na taj način htjela poručiti svim ženama kako se uvijek mogu obratiti nekom za pomoć, ukoliko su žrtve fizičkog nasilja. Šuška se da je natpis, također poruka njezinoj kolegici Jeleni Karleuši (40) oko porno afere u kojoj se našla.

Foto: Screenshot 24sata

Bekvalac je nastupila s pjesmom 'Ponovo', a na pozornici se pojavila s velikim, svjetlećim križom na leđima, obučena u dugačku bijelu haljinu.

Foto: Screenshot 24sata

Jelena Rozga (41) s pjesmom 'Uzmem koliko mi daš' osvojila je nagradu za najboljeg ženskog izvođača od strane publike. Mnogi smatraju kako su Rozgi za vrijeme pjevanja pjesme 'Moje proljeće' zasuzile oči upravo zbog toga što je njezin bivši dečko, Stjepan Hauser (32) bio u publici.

Na pitanje novinara 24sata o odnosu s bivšim dečkom Stjepanom Hauserom (32), menadžerica Jelene Rozge 'povukla' ju je sa strane na fotografiranje, no za srpski Alo dala je do znanja kako je to stvar prošlosti.

- Prošlost neka ostane u prošlosti. Vidjeli smo se jučer, čuo je moju novu pjesmu i sviđa mu se - rekla je pjevačica.

Foto: Screenshot 24sata

Iako je brojnu pažnju privukao zbog svoje odjevne kombinacije, naime, pjevač je obukao kilt, Toni Cetinski (49) osvojio je nagradu za najboljeg muškog autora.

- Hvala svima na podršci i što me toliko volite. Veselim se turneji i sljedećem dolasku u Beograd - izjavio je Cetinski.

Najviše pažnje privukao je nastup Jelene Karleuše. Publika je s najvećim nestrpljenjem očekivala upravo njezin nastup, prvi nakon što su isplivale gole fotografije na kojima je navodno ona. Pjevačica je za nastup u Štark Areni odjenula kreaciju hrvatskog dizajnera Juraja Zigmana (34) s kojom se prije nekoliko dana pohvalio na društvenim mrežama. Jelena Karleuša osvojila je nagradu za najbolju suradnju s Acom Lukasom (50) na pjesmi 'Bankina'.

Foto: screenshoot/Instagram

Nastup s pjesmom 'Magija' gledalo je preko 20.000 gledatelja na prijenosu u živo, a sa strane su 'pljuštali' komentari podrške.

Foto: Screenshot/MAC

Najviše nominiranih Hrvatska je imala u kategoriji nabolje rock pjesme. Tu su Bajaga i instruktori s pjesmom 'Bilo bi lako' osvojili najviše glasova od strane publike, a Parni Valjak s pjesmom 'Vrijeme' osvojio je radio stanice prošle godine.