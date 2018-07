Grdović u ekstazi: ‘Bilo je ludo, piva san im do pet uri ujutro’

Moji dečki me nisu stili pustiti da pođen leći. Posebno mi je drago što je sve bilo baš onako kako smo i dogovorili. Čekala me gitara i bila je prava fešta do jutra, rekao je Mladen Grdović (59).

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1200530 / ]

Zadarski pjevač ulazak Hrvatske u finale Svjetskog nogometnog prvenstva, kaže, proslavio je na najbolji mogući način. Grdović i njegova supruga Brankica (48) smješteni su u istom hotelu kao i “vatreni”. Reprezentativcima je Grdović pjevao cijelu noć, a na repertoaru su bile razne domaće pjesme.

- Bilo je ludo. Piva san im do pet ujutro. Ma nikad nisan bija sretniji - ispričao je Grdović. Otkrio nam je da su on i njegova Brankica bili prave zvijezde večeri. Grdi je “vatrenima”, osim svojih hitova, pjevao i domoljubne pjesme.

- Nije u šoldima sve, neka te tu kraj mene, sva u zlatu nek’ sja mati Dalmacija - orilo se nakon povijesne pobjede hrvatske reprezentacije u moskovskom hotelu.

Foto: Screenshot/

Grdović nije štedio svoju energiju, a ni glas. Da bi pjevao “vatrenima”, prepričava, tijekom utakmice morao je štedjeti glasnice od prejakog navijanja. Nakon nikad mu draže neprospavane noći, kaže, ponosan je što mu je glas izdržao te što je našim “vatrenima” ispunio sve glazbene želje.

U zanosu nakon ulaska u finale, Grdović se s gitarom popeo na stol, a koliko je reprezentaciji nakon više od 120 minuta utakmice protiv Engleske značio Grdovićev nastup, možda je najbolje dočarao izbornik Zlatko Dalić (51), koji se našao u ulozi kamermana, kako bi ovjekovječio veliku zabavu.

Domagoja Vidu (29) Grdovićeva je “pisma” toliko ponijela da je zadarskom pjevaču nekoliko puta točio bevandu.

- Dok ću ja piti, vi ćete pivati - rekao je Grdi “vatrenima”.

Foto: Screenshot/

Danas će s Brankicom obići Moskvu da joj pokaže sve ljepote ruske prijestolnice jer je cijeli dan nakon utakmice samo spavao. Kapetan Luka Modrić (32) pozvao ga je da im zapjeva i u nedjelju nakon utakmice finala s Francuskom.