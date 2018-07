Grdović i njegov špic u kućnoj akciji: Psi su mi odmor za dušu

Pjevač Mladen Grdović (59) često se hvali svojim dlakavim prijateljima. Četiri bijela špica, Zara, Bela, Piki i Miki, dugogodišnji su ljubimci Mladena i njegove supruge Brankice (48). Prošle godine preporučio je svima da kupe psa jer nakon njihova lizanja glave kosa brže naraste.

- Kosa najbolje raste uz njihov prirodni lijek i već mi je dosta dlaka naraslo. Imam već sad više kose nego moj prijatelj Duško Lokin - rekao je Grdović. Ljubimce uglavnom vodi u šetnju sa suprugom, a kaže kako su mu oni odmor za dušu nakon koncerata.

- Ma kakav mikrofon. To su tatine najveće ljubavi i odmor kad dođem kući - tepao je Mladen svojim psićima.

Iako se prije nekoliko mjeseci počelo šuškat kako je brak pjevača i Brankice praktički gotov, čini se da ta priča ipak ne 'drži vodu'. Par je nedavno bodrio naše nogometaše u Moskvi gdje im je Grdi veselo zapjevao u hotelu.

- Nisu me htjeli pustiti da pođen leći. Posebno mi je drago što je sve bilo baš onako kako smo i dogovorili. Čekala me gitara i bila je prava fešta do jutra - pohvalio se. Kapetan Luka Modrić (32) pozvao ga je da im zapjeva i nakon utakmice finala s Francuskom.

