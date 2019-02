Grdović negira uhićenje: 'Evo me s Brankicom, odmaramo...'

Iako nam je tako i službeno potvrdio Prekršajni sud u Zadru, pjevač Mladen Grdović (60) ipak tvrdi da su informacije o njegovom uhićenju netočne.

- Nisam uhićen! Nisam u zatvoru! Evo me doma, u kući, u Zadru. Odmaram. Zajedno sa suprugom Brankicom, kolegama iz benda i cijelim mojim timom završavam posljednje pripreme za spektakularni koncert u Zadru 15. veljače kojim ću obilježiti 40 godina uspješne karijere. Generalna proba bit će po planu ove subote, a na koncertu će 'gorjet' dvorana jer očekujemo tisuće ljudi iz cijele Dalmacije koji su već najavili svoj dolazak. U svemu ovome imam beskrajnu podršku cijele moje obitelji i na to sam neizmjerno ponosan - poručio je.

- Sve nas žalosti što ovakve neprovjerene informacije često nađu svoj put do medija, a istina ne može biti drugačija. Zato Vas sve pozivam na koncert da vas glazbom razuvjerim. Iako me takve neistine bole, neću nikome dopustiti da mi pokvari ovaj trijumf karijere. Svi ste pozvani na koncert, bit će to posebna noć - dodao je Grdović.

Kako su nam rekli iz zadarske policije, Grdović je u srijedu priveden na Prekršajni sud zbog nasilja u obitelji i drskog ponašanja te je protiv njega podignuta optužnica. Dan ranije, zadarski glazbenik je u Ulici Matija Gupca u Zadru navodno verbalno i fizički napao suprugu Brankicu (49) i drsko se ponašao prema njenoj prijateljici.

Grdović bi 15. veljače u dvorani Krešimir Ćosić u Športskom centru Višnjik u Zadru trebao imati veliki koncert povodom 40. obljetnice glazbene karijere i umjetničkog rada pod nazivom 'Nije u šoldima sve', a njegova supruga rekla nam je da su informacije o njegovom uhićenju sabotaža.

- To su sve sabotaže Mladenovog koncerta, ostalo je sve rekla kazala - otkrila nam je Brankica nakon što je policija potvrdila da je njezin suprug Mladen priveden zbog nasilja u obitelji.