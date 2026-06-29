Grdović objavio fotku s Frankom Batelić uoči utakmice u Torontu: 'Razgovor o duetu... Nešto lipo'

Mladen Grdović na društvenim je mrežama podijelio fotografiju s pjevačicom Frankom Batelić nastalu ispred stadiona gdje je hrvatska nogometna reprezentacija igrala utakmicu.

- Franka Batelić, Ćorluka i ja prije utakmice. A razgovor o duetu. Mora biti nešto lipo i uopće ne sumnjam - napisao je popularni pjevač ispod fotografije te dodao emotikone srca, mikrofona, nogometne lopte i klavijatura.

Franka reprezentaciju prati s tribina te često objavljuje fotografije s prvenstva na svojim društvenim mrežama, a objavila je i fotografiju gdje je u društvu Ornele March. Frankin suprug i legendarni 'vatreni', Vedran Ćorluka, je uz teren u ulozi pomoćnog trenera

Foto: screenshoot/Instagram

Mladen Grdović je utakmicu reprezentacije gledao u Torontu gdje oduševio i premijera Plenkovića, a društvenim mrežama se krenuo širiti viralni video kako se Grdović predstavlja na ulazu u stadion, no popularni pjevač morao se vratiti u Hrvatsku zbog ranije dogovorenih nastupa za ovo ljeto.

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Podsjetimo, Hrvatska si je pobjedom protiv Gane osigurala plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a slavlju nogometaša nakon pobijede na tribinama pridružili su se članovi njihovih obitelji te mnogi poznati navijači.