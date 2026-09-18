Grdović prvo sebi, a onda i kćeri kupio automobil za rođendan

Mladen Grdović, inače veliki ljubitelj automobila, iznenadio je svoju kćer Saru povodom rođendan i poklonio joj novo vozilo. Naime, riječ je o modrom Fiatu 500 koji ima i posebnu registarsku tablicu s inicijalima ponosne vlasnice.

Fotografiju je na svom Facebook profilu podijelio sam Grdović, a pratitelji su ga u komentarima pohvalili i iskoristili priliku da njegovoj kćeri čestitaju rođendan.

Podsjetimo, nedavno je Grdović i sebi kupio isti automobil, samo druge boje, za svoj 68. rođendan.

- Evo, dragi moji ljudi! Danas mi je rođendan, fali još 12 sati. Vidim ja da nitko niti blizu ništa ne pita. Tako skoro svake godine ja ostanem sam. Ma nije meni krivo, nego sam puno njih oženio, rastavio, zaljubio... Ovaj put sam počastio sam sebe i kupio Topolina, Fiat 500 kabriolet. Sam sebe počastio, ma tako sam sritan - napisao je tada pjevač i poručio fanovima da ih sve voli.

Foto: Facebook

- Voli vas MG i želim vam puno zdravlja i svima vama od babe, dide, djece i rodbine... Volim vas puno, a moj Topolino će mene nadživjeti, samo će ostati moje pjesme. Volim vas sve - dodao je Grdović u toj objavi. Nedugo zatim objavio je još jednu fotografiju svog novog limenog ljubimca.