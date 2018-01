Grdovića razveselio Gotovina: Ovo mi je jedna od dražih fotki

Glazbenik Mladen Grdović (59) ovih je dana, kako tvrdi, zatrpan svirkama i privatnim obavezama. Zadarski pjevač trenutno živi pola vremena u metropoli, a pola u rodnom gradu no ipak uvijek nađe vremena za svoje obožavatelje na društvenim mrežama.

Ovog puta 'počastio' ih je fotografijom na kojoj pozira zagrljen s generalom Antom Gotovinom (62). Veseli dvojac 'fešta' sa zadarskim gradonačelnikom Brankom Dukićem (51) u restoranu, a lokaciju nisu htjeli otkriti. Nije poznato ni kada su 'zabilježili uspomenu.'

Pjevač i general znaju se oko 30 godina i često zajedno odu na večeru. Grdović je Gotovini pjevao i na svadbi u Pakoštanima kad se ženio za Dunju. Često zajedno zapjevaju, a Mladen kaže da su prijatelji te da o tome ne želi pričati i 'dobivati poene'.

- Nije to za javnost, osim toga, nakon desetak dana odmora, koji mi je jako dobro došao, spremam se za naporan rad - rekao je Grdović.

Zadarski će pjevač za Valentinovo imati koncert u jednom zagrebačkom klubu. Kaže da svira posvuda, odnosno gdje ga pozovu. Tako je i za Valentinovo već pjevao u Zadru, Dubrovniku i Splitu.

- Idem ondje gdje me vole i gdje me pozovu. A vole me svuda, ha, ha - kaže Grdović.

Dan zaljubljenih će sa svojom Brankicom (48) proslaviti neki drugi dan.

- Lijep je to dan, slavi se ljubav. Mi nećemo slaviti baš 14. veljače, ali već ćemo to nadoknaditi. Ne znam još što ću joj kupiti, najviše joj volim darove kupovati spontano. Tako ću je i ove godine nečim lijepim iznenaditi, samo još ne znam čime - otvorio je romantičnu dušu pjevač.

Najavio je i turneju 'Tri mušketira'. Zlatko Pejaković (67), Jasmin Stavros (63) i on u svibnju kreću na turneju.

- Veselim se tome. Baš smo i spot za novu pjesmu snimili. Zove se ‘Prijatelji, zovite mi nju’ - otkrio je pjevač.