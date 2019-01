'Grije' obožavateljice: Savršeni se skida dok je vani ispod nule

Vidljivo je da Goran Jurenec (39), koji je bio 'Gospodin Savršeni' u prvoj sezoni showa, drži do sebe i svoga izgleda. Uz svoj regularni profil na društvenim mrežama, prošlog ljeta otvorio je i onaj za ljubitelje fitnessa pod nazivom 'Model Up Your Life'. Tada je s pratiteljima dijelio fotografije časopisa 'Men's Health' čiju je naslovnicu krasio.

Ipak, dok je tamo tijekom kolovoza redovito objavljivao golišave fotografije, u rujnu je odjednom prestao. Aktivan je bio na normalnom računu gdje ga prati gotovo 40 tisuća ljudi, a 'workout' profil je zanemario. Ipak, u prosincu se vratio i počeo objavljivati fotografije s vježbanja.

Dok je u nekim dijelovima Hrvatske snijeg zabijelio ceste, a temperature su u minusu, Goran se ne ustručava pozirati bez majice. Osim u teretani, fotografirao se i na otvorenom, a u opisu je poručio da plivanje trenira cijelo tijelo, ali je i zaintrigirao pratitelje.

- Već radim na svojim ciljevima u 2019. Podijelit ću ih s vama vrlo brzo - piše.

Na profilu gdje ga prati čitava vojska obožavatelja, Goran je dijelio fotografije iz showa, ali se 'zalomile' si se i golišave, pogotovo dok su bili topliji dani.

Kada god Goran skine majicu, jedna obožavateljica se zaljubi. Tako mu i sada djevojke pišu da ga vole, iako je on u vezi s natjecateljicom showa 'Gospodin Savršeni' Hanom Rodić (21).

Među novopečenim parom ljubav cvjeta, pa su čak i Novu godinu dočekali zajedno, a mnogi su počeli nagađati da im je dijete na putu jer je Hana obukla široku vestu.