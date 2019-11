Grozno mi je bilo snimati scenu seksa u kojoj me se vrijeđalo...

Jedna od najpopularnijih serija 'Seks i grad' prestala je s emitiranjem prije 15 godina, no anegdote o Carrie, Samanthi, Charlotte i Mirandi pričaju se i dan danas. Nije tajna da je kroz seriju prošlo na stotine muškaraca, a Kristin Davis (54) koja je glumila sramežljivu Charlotte u talk showu 'Watch What Happens Live' otkrila je koju joj je scenu seksa bilo najgore snimati.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Riječ je o epizodi 'Jesmo li mi dr*lje?' koja se emitirala prije 19 godina, a u kojoj Kristin mora glumiti scenu seksa s nepoznatim muškarcem.

- To je scena kada sam bila u krevetu s frajerom koji mi se u lice morao derati: 'Kur*o! Jebena ku*ketino.' Zaista mi je bilo odvratno. Jako, jako mrzim tu scenu - objasnila je Kristin čiji se film 'Holiday in the Wild' trenutno emitira na Netflixu.

Foto: screenshot/

Davis je također odgovorila na pitanje tko joj je draži lik u seriji - Faca kojeg je glumio Chris Noth (64) ili Aidan kojeg je utjelovio John Corbett (58).

- Voljela sam Johna jako, ali Carrie je bio suđen Faca - kratko je komentirala. Inače, Chris Noth nedavno se na društvenim mrežama pohvalio kako mu je 27 godina mlađa supruga glumica Tara Wilson (37) ponovno trudna.

Foto: screenshot/

Par se vjenčao 2012. na Havajima, nakon što su tri godine bili zaručeni i deset godina u vezi. Prvo dijete, sina Oriona su dobili su 2008. godine, a sad se vesele prinovi.

