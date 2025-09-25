Grše i Peki pokorili su glazbene ljestvice s 'Balalajkom': Pjesma je zaludila publiku. Pravi hit!

Dvije trenutno najpopularnije muške figure nove domaće rap scene, Grše i Peki, još jednom su pokazali svoju snagu. Njihova zajednička pjesma 'Balalajka' osvojila je publiku i ponijela titulu Hita kolovoza u sklopu nagrade 'Cesarica'.

Foto: PROMO

Od samog izlaska 'Balalajka' je pokorila trending ljestvice i u rekordnom roku postala viralni hit. S više od 2.2 milijuna pregleda na YouTubeu i preko milijun i 200 000 streamova na Spotifyju, pjesma je izazvala pravi hype među publikom i potvrdila status Grše kao neprikosnovenog lidera nove rap generacije, dok Peki sigurnim koracima gradi jednako snažnu popularnost.

Dobar beat, brzi flow i refren koji lako ulazi u uho prepoznatljivi su zaštitni znakovi ovog tandema. Njihova suradnja pretočila se u pjesmu koja je na prvu osvojila fanove, a sada i službeno zasjela na tron kao najveći hit mjeseca kolovoza.

'Balalajka' ovim priznanjem ulazi u konkurenciju za prestižnu titulu Cesarice – hita godine, a hoće li i tamo nastaviti pobjednički niz, odlučit će publika.

Foto: PROMO