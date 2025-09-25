Obavijesti

Show

Komentari 2
SENZACIJA KOLOVOZA

Grše i Peki pokorili su glazbene ljestvice s 'Balalajkom': Pjesma je zaludila publiku. Pravi hit!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Grše i Peki pokorili su glazbene ljestvice s 'Balalajkom': Pjesma je zaludila publiku. Pravi hit!
2
Foto: PROMO

Ovim priznanjem 'Balalajka' je ušla u konkurenciju za prestižnu Cesaricu - hit godine, a publika će odlučiti hoće li se zadržati pri samome vrhu.

Dvije trenutno najpopularnije muške figure nove domaće rap scene, Grše i Peki, još jednom su pokazali svoju snagu. Njihova zajednička pjesma 'Balalajka' osvojila je publiku i ponijela titulu Hita kolovoza u sklopu nagrade 'Cesarica'.

Foto: PROMO

Od samog izlaska 'Balalajka' je pokorila trending ljestvice i u rekordnom roku postala viralni hit. S više od 2.2 milijuna pregleda na YouTubeu i preko milijun i 200 000 streamova na Spotifyju, pjesma je izazvala pravi hype među publikom i potvrdila status Grše kao neprikosnovenog lidera nove rap generacije, dok Peki sigurnim koracima gradi jednako snažnu popularnost.

POPULARAN DOMAĆI IZVOĐAČ Publika odlučila! Grše čak i na pauzi osvaja nagrade: Cesarica za hit lipnja ide za Abu Dhabi
Publika odlučila! Grše čak i na pauzi osvaja nagrade: Cesarica za hit lipnja ide za Abu Dhabi

Dobar beat, brzi flow i refren koji lako ulazi u uho prepoznatljivi su zaštitni znakovi ovog tandema. Njihova suradnja pretočila se u pjesmu koja je na prvu osvojila fanove, a sada i službeno zasjela na tron kao najveći hit mjeseca kolovoza.

EKSKLUZIVAN NASTUP Grše je zapalio atmosferu na intimnom koncertu za samo 60 fanova: 'Ovo mi je bio izazov'
Grše je zapalio atmosferu na intimnom koncertu za samo 60 fanova: 'Ovo mi je bio izazov'

'Balalajka' ovim priznanjem ulazi u konkurenciju za prestižnu titulu Cesarice – hita godine, a hoće li i tamo nastaviti pobjednički niz, odlučit će publika.

Foto: PROMO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha
NEKADAŠNJE SEKS BOMBE

FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha

Serija 'Spasilačka služba' izvorno se prikazivala od 1989. do 1999. Glumačku ekipu su predvodili David Hasselhoff i Pamela Anderson, a sada se sprema i nova sezona koja će se emitirati na Foxu!
Suprug Aleksandre Prijović je iskeširao vrtoglavu cifru za njezin rođendanski poklon...
IZNENADIO JU JE

Suprug Aleksandre Prijović je iskeširao vrtoglavu cifru za njezin rođendanski poklon...

Pjevačica je, kaže izvor, ostala potpuno zatečena, a suze radosnice bile su najbolji dokaz koliko ju je gesta dirnula. 'Filip je stvarno slušao njene želje i želio joj pokazati koliko je voli', dodao je izvor
FOTO Novi izgled Sanje Vučić uzdrmao društvene mreže: 'Da, udebljala sam se. Bolesna sam'
PROMIJENILA SE

FOTO Novi izgled Sanje Vučić uzdrmao društvene mreže: 'Da, udebljala sam se. Bolesna sam'

Zanosna crnokosa pjevačica na Euroviziji je nastupala u grupi 'Hurricane'. Sada niže solo hitove

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025