Grše rasplesao Arenu Zagreb: 'Rasplakali ste me! Povijesna je ovo večer za domaći hip-hop'

Grše je u subotu navečer pred rasprodanom Arenom Zagreb održao koncert karijere, a publika mu je od prvih taktova priredila doček koji ga je duboko dirnuo. Glazbenik iz Trilja, čije pjesme godinama dominiraju streaming platformama i glazbenim ljestvicama, pred sobom je gledao tisuće ljudi koji nisu prestajali skakati, plesati i pjevati s njim.

POGLEDAJTE GALERIJU: Grše u Areni

"Ljudi, rasplakali ste me. Želim da večeras svi uživamo. Jedan je život i 'ajmo napraviti večer za pamćenje", poručio je Grše. Koliko mu znači upravo ova večer, pokazao je prisjetivši se svojih početaka i ljudi koji su ga pratili na putu do najveće zagrebačke pozornice.

"Kada sam počinjao baviti se glazbom, nisam mogao ni zamisliti da ću jednoga dana stajati na pozornici Arene Zagreb i gledati sve vas ispred sebe. Sjećam se svojih prvih pjesama, prvih nastupa i ljudi koji su od početka vjerovali u mene. Iza svega ovoga stoji puno rada, odricanja i upornosti, ali i ogromna podrška koju mi pružate svih ovih godina. Danas sam ovdje zahvaljujući vama. Ovo je povijesna večer za hrvatski hip-hop. Hvala u ime svih nas izvođača i hvala vam što ste večeras ovdje sa mnom", rekao je.

Foto: Mario Poje/Antena Zagreb

Ta se zahvalnost tijekom cijelog koncerta pretvarala u snažnu razmjenu energije između pozornice i publike. Večer je otvorio pjesmom "Highlife", a već uz prve taktove hita "Mamma Mia" tisuće ljudi zapjevale su uglas. Od partera do posljednjih redova tribina ruke su bile u zraku, publika je neumorno skakala, a svaki sljedeći hit donosio je novi val oduševljenja.

Redali su se "Mangio Pasta", "Forza", "Badr Hari", "Glas ulice", "Dalmatino", "Fantazija", "SIP", "Tokyo Drift" i brojne druge pjesme koje su obilježile njegov put. Snažne ritmove dodatno su naglašavali vatreni i svjetlosni efekti te plesačice, dok su se pred Gršom neprestano izmjenjivali prizori rasplesanog partera i tribina koje su podrhtavale od zajedničkog skakanja.

U tako uzavreloj atmosferi jedno od najvećih iznenađenja večeri bilo je kada je na stage izašla Indira Forza. Pjevačica čija je energija obilježila generacije svojim je dolaskom izazvala oduševljenje, a uz "Najbolje od svega" i "Za tvoje snene oči" cijela se dvorana pretvorila u veliki plesni podij.

Foto: Mario Poje/Antena Zagreb

"Indira je nevjerojatna žena i izvođačica čiju energiju zaista obožavam. Uz njezine hitove odrasla je moja generacija, ali i brojne generacije prije i poslije nas. Iznimno mi je drago što je prihvatila moj poziv i što je večeras dio ove velike priče", rekao je Grše.

I dok je publika iz pjesme u pjesmu pokazivala koliko je dugo čekala ovu večer, Grše je svoj najveći koncertni trenutak želio podijeliti i s onima koji su uz njega daleko od pozornice.

Foto: Mario Poje/Antena Zagreb

"Ovo je bez sumnje najvažnija večer u mojoj dosadašnjoj karijeri i teško mi je riječima opisati koliko mi sve ovo znači. Zahvalan sam svima koji su od prvog dana bili uz mene, vjerovali u ono što radim i pomogli mi da ostvarim svoje snove. Posebno želim zahvaliti svojoj obitelji, supruzi Rafaeli i našim sinovima, koji su moja najveća sreća, motivacija i podrška. Sve što radim ima još veći smisao kada znam da su oni uz mene. Ovu večer nikada neću zaboraviti i hvala svima koji su bili dio nje", poručio je Grše.

Da ni publika nije bila spremna na kraj, pokazalo je glasno skandiranje "Hoćemo još!" koje je odjekivalo Arenom. Nakon euforije, plesanja i hitova uz koje su se tresle tribine, završnica uz klavir i pjesmu "Suza" emotivno je zaokružila koncert koji je Grše, uz organizacijsku podršku Antene Zagreb, pretvorio u večer za pamćenje.