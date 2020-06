\u00a0

Dragi moji, Pospremaju\u0107i danas svoje ormare, shvatio sam da \u017eelim opet poklanjati neke svoje stvari... Imam dosta toga \u0161to ne nosim, a gotovo je kao novo, pa sam odlu\u010dio u narednih 7 dana razveseliti neke od Vas raznim poklonima... Svaki dan \u0107u objavljivati storye u nadi da \u0107e se javiti netko kome je to ne\u0161to potrebno, netko kome \u0107e slu\u017eiti... Ne morate ni\u0161ta posebno raditi, samo pratite moje storye i javite se porukom ako Vam se ne\u0161to svidi... zaista bih volio da mi se jave ljudi kojima mogu bar malo pomo\u0107i i uljep\u0161ati dan... Pusa svima... \ud83d\udc9e





