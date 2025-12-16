Obavijesti

Grubnić među stotinama svijeća proslavio rođendan: Jedan detalj na torti sve je nasmijao

Piše Zrinka Medak Radić
Čitanje članka: < 1 min
Grubnić među stotinama svijeća proslavio rođendan: Jedan detalj na torti sve je nasmijao
Foto: Instagram/Marko Grubnić

Naš stilist Marko Grubnić proslavio je 43. rođendan u posebnom ambijentu, okružen s bezbroj svijeća koje su stvorile jedinstven ugođaj

Poznati stilist Marko Grubnić ponovno je dokazao zašto nosi titulu jedne od najvećih modnih ikona u Hrvatskoj, podijelivši s pratiteljima na Instagramu prizore sa svoje spektakularne rođendanske proslave koja je, sudeći po fotografijama, bila čista magija.

Grubnić je svoj 43. rođendan dočekao na "tajnoj večeri", kako ju je sam nazvao, a ambijent je ostavio bez daha ne samo njega, već i njegove brojne pratitelje. Prostorijom su dominirale stotine upaljenih svijeća koje su stvarale intimnu i bajkovitu atmosferu, a Marko je blistao od sreće.

"Zahvalan, blagoslovljen... i duboko zaljubljen u ovaj trenutak. Tiho ikoničan", napisao je Grubnić ispod objave, savršeno opisavši atmosferu večeri. Posebnu pažnju privukla je i unikatna crna torta u obliku srca, ukrašena crnim vrpcama, na kojoj je stajao duhovit natpis "forty something" (četrdeset i nešto), čime je stilist na simpatičan način prokomentirao svoje godine.

Njegova objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji i brojni prijatelji s javne scene požurili su mu čestitati. "Sretan ti tvoj dan!!", "Ma neka ti je najsretniji!", "Happy bday M, sve naj naj naj", samo su neki od komentara koji su preplavili objavu.

