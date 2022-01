Stilist Marko Grubnić (39), javnosti poznat i po nadimku Modni mačak, u intervjuu za IN Magazin zaintrigirao je pratitelje izjavom da se možda oženio u tajnosti.

- Ne znam što čekate, možda je to već učinjeno. Sve je moguće, ja sam vrlo vješt. Treba postaviti granicu jer kad si javna osoba ljudi misle da si javno dobro pa sam si dao za pravo zadržati za sebe neke intimne stvari o svojem životu - rekao je Grubnić i tako stvorio velik upitnik iznad glave mnogima.

Naime, stilist se zaručio u 2020. godini, a od tada ljubavni život drži u privatnosti. Ipak, njegovi pratitelji nestrpljivo očekuju glamurozno vjenčanje nakon zaruka ili barem sitne detalje, ako su ga već propustili.

Zanimljivo je to da na Markovom Instagram profilu postoji niz fotografija s prstenom na lijevoj ruci. No, on nikada nije otkrio radili se samo o modnom detalju ili o prstenu koji znači nešto više? Sudeći prema fotografijama na profilu, prsten sa zelenim detaljima Grubnić je dobio 6. lipnja 2020. kada se zaručio, a nije poznato postoji li možda novi, sličan ovome koji bi za njegov ljubavni život značio još jednu stepenicu više.

Otkrio zašto se pritajio

Grubnić je u intervjuu progovorio o privatnom životu i rekao da je generalno jako zadovoljan i da ima sve što je htio.

- Generalno sam zaista sretan. Kroz život sam se uvijek trudio tražiti sreću u raznim situacijama i u malim stvarima, nije to samo klišej, to je zaista tako. Ja sam našao te male stvari koje u zaista velike. Kockice u mom životu su se posložile kada sam se najmanje nadao - priznao je.

Kako kaže, situacija na društvenim mrežama nakon njegovih zaruka nije mu se svidjela pa je odlučio vjenčanje ostaviti tajnom.

- Ljudi su si previše dali za pravo, čak su slali su i neka videa po gradu i nije mi bilo ugodni što to nisam imao pod kontrolom i tada sam rekao da ću sve važne događaje u životu skrivati od drugih ljudi.

