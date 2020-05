Grubnić se pohvalio poklonom: Rijetko kad me odjeća fascinira

Modni stilist Marko Grubnić (38) na društvenim mrežama često pokazuje skupocjene 'krpice' koje ima u svojoj kolekciji, sada se pohvalio poklonom kojeg je dobio. Umjetnica Tatjana Grivić (28) izrađuje personalizirane jakne, a njene kreacije nose i svjetske zvijezde poput Kim Kardashian (39). Sad je i Marko došao na red da dobije jaknu sa svojom slikom.

- Sve što želim reći je wow. Grivić hvala ti od srca na ovom prekrasnom poklonu, u šoku sam koliko si talentirana i beskrajno draga. Rijetko me odjeća može fascinirati i ostaviti bez daha, to znaju moji najbliži prijatelji, ali ova personalizirana jakna me doslovno ostavila bez teksta. Ovo je od danas moja najdraža jakna - napisao je Marko.

Stilist je istaknuo kako je Tatjana talentirana i poželio joj je da svojim kreacijama osvoji cijeli svijet.

Kim je svojedobno na Instagram story objavila jaknu koju je za nju izradila Tatjana.

- Kao i svakome dizajneru, meni takva objava puno znače.Od prepoznatljivosti pa do veće i ozbiljnije potražnje na svjetskom tržištu. Zahvaljujući suradnji s Kim Kardashian i Hudom Kattan sada mogu birati poslove i partnere s kojima želim surađivati, jer jednom kada dobijete takvu promociju, sva vrata su vam otvorena - rekla nam je Tatjana prošle godine.

Na Tatjaninom popisu domaćih celebrityja kojima je napravila personaliziranu jaknu mogu se naći Indira Levak, Ana Rucner, Sandra Perković, Kristina Prišč, Lucija Lugomer, Zsa Zsa...